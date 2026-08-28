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Psihologii avertizează: aceste 7 obiceiuri ar putea indica un nivel scăzut de inteligență

Amânarea cronică, ascultarea superficială, încrederea excesivă. Psihologii explică 7 obiceiuri care ar putea trăda o inteligență mai puțin dezvoltată.
Psihologii avertizează: aceste 7 obiceiuri ar putea indica un nivel scăzut de inteligență
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 10:56, Life-Inedit
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Psihologia definește inteligența drept capacitatea de a raționa, de a rezolva probleme și de a învăța din experiență. Anumite tipare de comportament pot fi asociate, potrivit specialiștilor, cu abilități cognitive mai puțin dezvoltate, scrie Blic.

Niciunul dintre aceste tipare, luat separat, nu spune însă nimic definitiv despre o persoană. Contează mai degrabă frecvența cu care apar și diversitatea situațiilor în care se manifestă.

Primul obicei este lipsa curiozității. Persoanele cu acest tipar simt rareori nevoia de a explora subiecte noi sau de a pune întrebări suplimentare. Se mulțumesc adesea cu explicații superficiale, fără să aprofundeze contextul mai larg.

Urmează amânarea cronică, diferită de tergiversarea ocazională din viața de zi cu zi. Devenită tipar constant, poate indica dificultăți de autodisciplină și de gestionare a timpului. Persoanele care amână constant ajung să lucreze sub presiune și se confruntă mai des cu stres.

Al treilea obicei este ascultarea superficială a interlocutorului. Unele persoane întrerup constant, nu acordă atenție celor spuse sau redirecționează conversația spre propriile experiențe. Asta poate reflecta o dificultate reală în a înțelege perspectiva celuilalt.

Apoi este dificultatea de adaptare la schimbare. Persoanele cărora le e greu să renunțe la rutină evită adesea situațiile necunoscute. Rămân la soluții familiare, chiar și în fața unor probleme complexe.

Al cincilea obicei este încrederea excesivă, asociată cu efectul Dunning-Kruger. Persoanele cu cunoștințe limitate într-un domeniu își pot supraestima competența și resping ideea că ar putea greși.

Al șaselea obicei este respingerea automată a opiniilor diferite, semn al unei gândiri critice mai puțin dezvoltate.

Ultimul este lipsa de auto-reflecție. Persoanele cărora le e greu să-și asume responsabilitatea dau vina pe alții și repetă aceleași greșeli.

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