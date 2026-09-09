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A fost amenajată prima trecere de pietoni inteligentă din București

Primăria Capitalei anunță că a amenajat prima trecere de pietoni inteligentă din București, ai căror senzori activează sistemul luminos doar când este nevoie.
A fost amenajată prima trecere de pietoni inteligentă din București
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
09 sept. 2026, 20:14, Social
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Prima trecere de pietoni inteligentă din București se află pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahovei și este un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare.

Primăria Municipiului București precizează într-o postare pe Facebook că sistemul rezolvă o problemă mare, frecventă în orașe: șoferii se obișnuiesc cu luminile care clipesc non-stop și nu le mai observă.

Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode:

Detecție în 3 straturi: senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine.

Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa;

Astfel, elimină situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră).

Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor;

Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment.

Este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile.

Primăria Capitalei mai menționează că folosește acest prim proiect de semaforizare inteligentă pentru a testa cum reacționează tehnologia în traficul din București și cum se comportă șoferii.

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