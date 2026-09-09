Super Technologies investește în AI pentru protecția jucătorilor. GameScanner va identifica din timp comportamentele de risc

Super Technologies, companie cu capital românesc și operațiuni globale în industria tehnologiei și divertismentului, anunță un parteneriat strategic cu Mindway AI, furnizor danez de soluții bazate pe inteligență artificială pentru joc responsabil.

Potrivit unui comunicat, compania va integra GameScanner, o tehnologie bazată pe inteligență artificială și neuroștiință, care permite identificarea din timp a comportamentelor de risc asociate jocurilor de noroc.

GameScanner este dezvoltat de Mindway AI și a fost premiat cu Start-up Innovation Award în cadrul Davos Innovation Week, în 2024.

Tehnologia este una dintre cele mai importante investiții ale Super în protecția și siguranța jucătorilor. Parteneriatul face parte din strategia companiei de a aplica standarde ridicate de joc responsabil, pe care și le-a impus voluntar.

GameScanner, implementat pe toate piețele Super

Super va integra GameScanner pe toate platformele sale, iar implementarea va acoperi toate piețele în care compania operează în prezent: Brazilia, Belgia, România, Polonia, Grecia și Serbia.

Potrivit companiei, aceasta este cea mai importantă investiție a grupului în crearea unui mediu de divertisment sigur pentru zecile de milioane de clienți din întreaga lume.

Super a anunțat și că acordul este o modalitate de convingere că jocul responsabil nu trebuie să fie doar o obligație de conformitate, ci trebuie să reprezinte baza unui business sustenabil.

Prin implementarea GameScanner, compania trece de la o abordare reactivă în sprijinirea jucătorilor la una bazată pe prevenție, anunță compania. Tehnologia poate găsi, în timp real, indicatori ai riscurilor asociate jocurilor de noroc, permițând intervenția înainte ca acestea să se agraveze.

Implementarea va ține cont de particularitățile legislative, culturale și demografice ale fiecărei piețe și va fi integrată în infrastructura pe care Super o folosește deja pentru protecția jucătorilor.

Aceasta include o echipă dedicată consilierii jucătorilor, instrumente complete de autogestionare disponibile fiecărui client încă de la prima autentificare și programe obligatorii de instruire privind jocul responsabil pentru angajații companiei.

„La Super, grija față de clienți înseamnă să fim proactivi și să căutăm permanent soluții inovatoare. Orientarea către client este parte integrantă din produsul digital, tehnologia și modul în care interacționăm cu comunitatea care este activă pe platformele noastre. GameScanner, oferit de Mindway AI, este o tehnologie inovatoare în domeniul jocului responsabil, care combină neuroștiința, inteligența artificială și evaluările realizate de experți pentru a analiza tiparele comportamentale ale jucătorilor și a identifica indicatorii timpurii de risc. Prin detectarea potențialelor riscuri asociate jocurilor de noroc înainte ca acestea să se agraveze, putem să sprijinim și să protejăm jucătorii, asigurându-le un mediu de divertisment sigur”, a declarat Chris Binham, VP Compliance, Super Technologies.

La rândul său, Rasmus Kjærgaard, CEO al Mindway AI, s-a declarat „extrem de încântat” de colaborarea cu Super Technologies, „o companie de anvergură globală, care împărtășește cu adevărat viziunea asupra unei industrii a divertismentului care să opereze în mod sustenabil. Tehnologia GameScanner este concepută pentru a produce o schimbare reală în prevenirea riscurilor asociate jocurilor de noroc și așteptăm cu nerăbdare să vedem impactul său pozitiv în piețele din portofoliul Super.”