Actor din serialul „Doctor Who”, pus sub acuzare pentru infracțiuni sexuale

Parchetul britanic (Crown Prosecution Service – CPS) a autorizat Poliția Metropolitană din Londra să îl pună sub acuzare pe Noel Clarke, în vârstă de 50 de ani.

Potrivit BBC, actorul este acuzat de două infracțiuni de agresiune sexuală, trei infracțiuni de voyeurism și o infracțiune de expunere indecentă. Faptele ar fi avut loc între 2007 și 2016 și ar avea legătură cu cinci femei.

Noel Clarke nu a răspuns deocamdată public acuzațiilor.

Procurorii: Sunt suficiente probe

Parchetul britanic a precizat că există suficiente probe pentru ca dosarul să ajungă în instanță.

„Procurorii noștri au lucrat pentru a stabili că există suficiente probe pentru ca acest caz să fie adus în fața instanței și că acest lucru este în interesul public”, a transmis CPS.

Decizia a urmat unei anchete începute în urmă cu aproximativ un an. Un bărbat, care avea atunci peste 40 de ani, a fost arestat în legătură cu investigația pe 25 septembrie 2025.

Ulterior, probele strânse de anchetatori au fost transmise procurorilor, care au autorizat formularea acuzațiilor.

Noel Clarke urmează să se prezinte pe 21 octombrie în fața Tribunalului Westminster din Londra.

Poliția Metropolitană a precizat că femeile implicate în acest dosar beneficiază în continuare de sprijin din partea unor ofițeri special instruiți.

Noel Clarke, cunoscut datorită serialului „Doctor Who”

Noel Clarke a devenit cunoscut publicului larg datorită rolului lui Mickey Smith din serialul britanic „Doctor Who”, personaj pe care l-a interpretat între 2005 și 2010.

Ulterior, și-a continuat activitatea ca actor, scenarist, producător și regizor și s-a remarcat și prin filmul britanic „Kidulthood”, lansat în 2006, în care a interpretat și unul dintre rolurile principale.