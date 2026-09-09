Recorduri de căldură în țările europene. După Italia, și Spania a înregistrat în 2026 cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor

Spania a înregistrat, în 2026, cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor, respectiv din 1961 și până în prezent, potrivit unui anunț făcut miercuri de agenția meteorologică națională AEMET.

Concret, temperatura medie pentru cele trei luni de vară a fost de 24,5 grade Celsius, cu 0,3 grade Celsius peste recordul anterior din 2025 și cu 2,4 grade Celsius mai mare decât perioada de referință 1991-2020, a precizat AEMET într-un comunicat, potrivit France24.

61 de zile de caniculă în vara anului 2026

Totodată, în vara anului 2026 s-a înregistrat un nou record privind numărul de zile caniculare, respectiv 61 de zile. Precedentul record era de 41 de zile, în 2022.

Potrivit AEMET, căldura extremă a depășit limitele tradiționale ale verii calendaristice, întrucât temperaturi ridicate s-au înregistrat atât la sfârșitul lunii mai, cât și la începutul lunii septembrie.

De exemplu, în data de 2 septembrie, în localitatea El Granado, din sud-vestul Spaniei, termometrele au indicat 45,7 grade Celsius, egalând recordul lunar și marcând cea mai ridicată temperatură înregistrată în Spania în acest an.

Potrivit AEMET, cele mai călduroase 10 veri înregistrate vreodată în Spania au avut loc toate în secolul XXI.

Mii de decese legate de caniculă în acest an în Spania

De asemenea, temperaturile extreme din această vară au provocat incendii de vegetație în mai multe țări din Europa, inclusiv în Spania. La sfârșitul lunii iulie, un incendiu izbucnit la doar câteva zeci de kilometri vest de Madrid a determinat evacuarea a zeci de mii de persoane. Incendiul a fost descris de către autorități drept cel mai mare din istoria recentă a țării.

Conform Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere, până la începutul lunii septembrie, aproape 296.000 de hectare au fost mistuite de flăcări în Spania în acest an.

În Spania, Institutul de Sănătate „Carlos III” a estimat peste 5.000 de decese legate de caniculă în perioada iunie-august, un record de când au început să fie înregistrate statisticile, în 2015, potrivit France24.

Record negativ și în Italia

Și Italia a înregistrat, în acest an, cea mai călduroasă vară din ultimii peste 75 de ani de măsurători. Temperatura medie a fost de 24,3 grade Celsius, potrivit Institutul pentru Bioeconomie al Consiliului Național de Cercetare.

De asemenea, și luna august a fost cea mai caldă lună a anului, cu o temperatură medie de 25,6 grade Celsius, cu 5,2 grade Celsius mai mult decât media din perioada 1951-1980 și cu 3,5 grade Celsius peste norma din perioada 1991-2020, notează agenția ANSA.