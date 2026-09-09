Prima pagină » Social » ANM a emis Cod galben de temperaturi ridicate. Zonele în care vor fi până la 35 de grade. Cum va fi vremea în București

ANM a emis Cod galben de temperaturi ridicate. Zonele în care vor fi până la 35 de grade. Cum va fi vremea în București

ANM a emis miercuri două avertizări Cod galben de caniculă pentru mai multe județe din țară. În următoarele două zile, temperaturile maxime vor ajunge la 35 de grade Celsius. În Capitală, temperaturile maxime se vor menține la un nivel ridicat, fără să fie în vigoare o avertizare meteorologică.
ANM a emis Cod galben de temperaturi ridicate. Zonele în care vor fi până la 35 de grade. Cum va fi vremea în București
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin PirvRadu Mocanu
09 sept. 2026, 10:18, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prima avertizare Cod galben emisă de ANM este în vigoare miercuri între orele 12.00 și 18.00.

Sunt vizate județele Satu Mare, maramureș, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

A doua avertizare emisă de ANM va fi în vigoare joi, între orele 12.00 și 18.00.

Aceasta vizează județele Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Temperaturile vor fi în aceste zone deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade, transmite ANM.

Vremea în București

Miercuri, vremea va fi călduroasă în Capitală, iar temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 12-15 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, în timp ce vântul va sufla slab și moderat. 

Joi, maximele vor urca până la 31-32 de grade Celsius, iar cerul va rămâne mai mult senin. Vântul va avea în continuare intensitate slabă și moderată. 

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu despre zborul cu jet privat al judecătorului CCR Cristian Deliorga: ”Cum se face că nu vedem nici o acțiune a Inspecției Judiciare? Există magistrați care își doresc lux și opulență, iar pentru asta sunt pregătiți să renunțe la imparțialitate”
G4Media
„Sucul-minune” a ajuns și în Premier League: de ce a devenit atât de căutată băutura care se găsește și la supermarket
GSP.ro
Cum i-a scos DIICOT din transă pe șamanii din Hunedoara. Le promiteau clienților senzații tari cu ayahuasca, dar și intervenție medicală rapidă, în caz de complicații
Gandul
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Cancan
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Prosport
Camarila politică din Educație. Cine sunt oamenii din noua garnitură de inspectori școlari numiți din pix și cum funcționează sinecurile din sistem
Libertatea
O cunoscută prezentatoare de știri a dezvăluit că are o formă incurabilă de cancer al sângelui. „Este ceva cu care trebuie să înveți să trăiești”
CSID
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia