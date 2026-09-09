ANM a emis Cod galben de temperaturi ridicate. Zonele în care vor fi până la 35 de grade. Cum va fi vremea în București

Prima avertizare Cod galben emisă de ANM este în vigoare miercuri între orele 12.00 și 18.00.

Sunt vizate județele Satu Mare, maramureș, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

A doua avertizare emisă de ANM va fi în vigoare joi, între orele 12.00 și 18.00.

Aceasta vizează județele Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Temperaturile vor fi în aceste zone deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade, transmite ANM.

Vremea în București

Miercuri, vremea va fi călduroasă în Capitală, iar temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 12-15 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, în timp ce vântul va sufla slab și moderat.

Joi, maximele vor urca până la 31-32 de grade Celsius, iar cerul va rămâne mai mult senin. Vântul va avea în continuare intensitate slabă și moderată.