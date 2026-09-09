INSP: Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare | Campanie națională pentru un stil de viață sănătos

Institutul Național pentru Sănătate Publică derulează o campanie națională dedicată alimentației sănătoase și activității fizice.

Aceasta se desfășoară în perioada septembrie-octombrie 2026, cu scopul de a-i ajuta pe români să acorde mai multă atenție obiceiurilor care le influențează sănătatea.

Campania se adresează în special copiilor și familiilor, angajaților care lucrează la birou și persoanelor de peste 65 de ani.

Sub sloganul „Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine!”, INSP vrea să crească nivelul de informare cu privire la alimentația echilibrată și la importanța activității fizice regulate.

Copiii și adolescenții, printre principalele grupuri vizate

Campania atrage atenția asupra obiceiurilor formate încă din copilărie. Potrivit datelor prezentate de organizatori, mai puțin de doi din zece elevi de liceu din România ating recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi.

În același timp, aproximativ 40% dintre adolescenți consumă fructe și legume cel puțin o dată pe zi, în condițiile în care OMS recomandă un consum zilnic de cel puțin 400 de grame.

Mesajul campaniei este ca familiile să îi încurajeze pe copii să facă mișcare și să adopte obiceiuri alimentare sănătoase.

Mișcare și alimentație sănătoasă la birou

Un alt grup vizat este reprezentat de angajații cu activitate predominant sedentară. Lipsa timpului, stresul și accesul facil la alimente ultraprocesate pot favoriza alegeri mai puțin sănătoase.

Campania recomandă măsuri simple: pauze active, reducerea perioadelor lungi petrecute pe scaun, consum adecvat de apă și alegerea unor alimente nutritive.

Recomandări și pentru persoanele de peste 65 de ani

Pentru seniori, activitatea fizică trebuie adaptată vârstei și capacității individuale. Mișcarea regulată poate contribui la menținerea mobilității și independenței funcționale, precum și la reducerea riscului de căderi.

În România, aproximativ unul din doi vârstnici respectă recomandările OMS privind activitatea fizică, potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei.

Inițiatorii subliniază că promovarea unui stil de viață sănătos nu ține doar de responsabilitatea individului. Școlile, spitalele, autoritățile, angajatorii, organizațiile neguvernamentale și mass-media sunt chemate să contribuie la transmiterea unor informații corecte și la susținerea unor schimbări care pot îmbunătăți sănătatea populației pe termen lung.