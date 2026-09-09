O femeie din Deva a fost mușcată de un câine. Stăpânul animalului, reținut

Polițiștii Biroului de Ordine Publică Deva au fost sesizați în dimineața zilei de marți că o femeie de 49 de ani, din Deva, a fost mușcată de un câine.

În urma verificărilor realizate de autorități, a reieșit faptul că femeia se deplasa către liftul unui imobil din Deva. În acel moment, a fost atacată și mușcată de piciorul drept de un câine din rasa malinois.

Animalul ar fi ieșit dintr-un apartament, potrivit polițiștilor.

În urma incidentului, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Deva.

Polițiștii s-au deplasat la imobil și au identificat proprietarul câinelui. Acesta era un bărbat de 58 de ani, care nu a putut preciza cu exactitate modul în care câinele a reușit să iasă din apartament, în condițiile în care ușa locuinței ar fi fost închisă.

În acest context, polițiștii au întocmit dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. În urma administrării mijloacelor de probă au dispus, față de bărbat, măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva.

Recomandările polițiștilor pentru proprietarii de câini

Asigurați permanent animalul, astfel încât acesta să nu poată ieși accidental din locuință, curte sau spațiul în care este ținut;

Supravegheați câinele, în special în zonele comune ale imobilelor și în spațiile publice;

Respectați obligațiile legale privind deținerea și controlul câinilor, inclusiv cele aplicabile câinilor din rasele pentru care legislația prevede reguli speciale;

Nu permiteți câinelui să circule nesupravegheat și luați măsurile necesare pentru ca acesta să nu poată ataca alte persoane;

Dacă un câine necunoscut se apropie agresiv, nu îl provocați, nu îl loviți și nu încercați să îl mângâiați. Evitați mișcările bruște și încercați să păstrați o distanță de siguranță;

În cazul unui atac sau al unei mușcături, solicitați de urgență sprijin medical și sesizați poliția prin numărul 112 atunci când există un pericol imediat.

De asemenea, proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor au obligația de a lua măsurile necesare pentru prevenirea atacurilor asupra persoanelor, mai menționează polițiștii.