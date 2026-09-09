O femeie din Deva a fost mușcată de un câine. Stăpânul animalului, reținut

Polițiștii Biroului de Ordine Publică Deva au fost sesizați în dimineața zilei de marți că o femeie de 49 de ani, din Deva, a fost mușcată de un câine.
În urma verificărilor realizate de autorități, a reieșit faptul că femeia se deplasa către liftul unui imobil din Deva. În acel moment, a fost atacată și mușcată de piciorul drept de un câine din rasa malinois.
Animalul ar fi ieșit dintr-un apartament, potrivit polițiștilor.
În urma incidentului, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Deva.
Polițiștii s-au deplasat la imobil și au identificat proprietarul câinelui. Acesta era un bărbat de 58 de ani, care nu a putut preciza cu exactitate modul în care câinele a reușit să iasă din apartament, în condițiile în care ușa locuinței ar fi fost închisă.
În acest context, polițiștii au întocmit dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. În urma administrării mijloacelor de probă au dispus, față de bărbat, măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva.
De asemenea, proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor au obligația de a lua măsurile necesare pentru prevenirea atacurilor asupra persoanelor, mai menționează polițiștii.