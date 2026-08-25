Burger King deschide un nou restaurant, în Deva, la Shopping City Deva

Burger King inaugurează pe 27 august al 43-lea restaurant din rețeaua națională, în Shopping City Deva. Deschiderea marchează un nou moment în apropierea Burger King de comunitățile din țară. Noul restaurant aduce un spațiu modern și primitor, împreună cu gustul inconfundabil flame-grilled și atmosfera vibrantă care definesc experiența Burger King, consolidând astfel prezența brandului în zona de vest a țării.

Restaurantul își deschide porțile la ora 10:30, iar ziua deschiderii vine cu o serie de activări dedicate fanilor Burger King din Deva. Primii 3 clienți care ajung la deschidere câștigă premii speciale: 3 Whopper pe săptămână timp de 1 an, 3 luni sau, respectiv, o lună, iar următorii 100 de clienți primesc câte un Whopper Jr. gratuit. Pe tot parcursul zilei, fanii brandului pot câștiga și alte premii surpriză, printre care merch Burger King.

„Deva ne-a așteptat, iar noi ne bucurăm să fim, în sfârșit, aproape de oamenii de aici. Ne dorim ca fiecare restaurant Burger King să fie mai mult decât un loc unde mănânci un burger, ci un spațiu în care te simți ca acasă, alături de cei dragi. Deschiderea de aici este mulțumirea noastră față de o comunitate pe care abia așteptăm să o cunoaștem mai bine.” a declarat Mariana Lisofschi, Marketing Brand Manager Burger King România.

De la intrarea pe piața din România în 2019, Burger King a dezvoltat rapid o rețea de peste 40 de restaurante la nivel național, menținând un ritm susținut de expansiune și consolidându-și poziția în industria de quick-service restaurant. Deschiderea din Deva marchează un nou pas în strategia de expansiune a brandului, care vizează 12-15 noi unități pe an și o prezență tot mai extinsă în comunitățile din țară.

Despre Burger King

Zilnic, peste 11 milioane de clienți vizitează restaurantele BURGER KING® din întreaga lume și sunt întâmpinați cu servicii de înaltă calitate, produse cu un gust desăvârșit și prețuri accesibile. Înființat în 1954, BURGER KING® este al doilea cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume. De peste 70 de ani, originala HOME OF THE WHOPPER® și-a luat angajamentul de a folosi ingrediente premium și de a oferi clienților rețete originale și experiențe de familie.