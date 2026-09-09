Drona care s-a plimbat deasupra României avea în interior bile metalice pentru a crește efectul de distrugere

Fragmentele unei drone cu sistem de propulsie turbo-reactiv, care prezintă caracteristici similare aparatului de tip „Geran”, au fost depistate de experții Poliției moldovene, potrivit Moldpres.

Resturile au fost găsite în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani. În urma impactului, la fața locului s-a format un crater de dimensiuni. În interiorul gropii au fost găsite bile metalice folosite pentru a crește efectul de distrugere. Resturile sunt analizate în continuare de experții din Moldova.

Pe unde s-a plimbat drona cu bile metalice

Incidentul s-a produs marți. Drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția Ucrainei, în jurul orei 16.20. Peste aproximativ 15 minute, drona a ajuns pe teritoriul României.

Mesaje RO Alert au fost trimise în cinci județe din Moldova, iar traficul aerian pe aeroportul din Iași a fost suspendat. Ulterior, drona a revenit în Republica Moldova și s-a prăbușit pe un câmp de lângă localitatea Mihăilenii Vechi.

Patru incendii au izbucnit în lanul de floarea-soarelui de pe câmp. Nu au fost persoane rănite, au mai transmis moldovenii. Autoritățile au securizat zona și i-au îndemnat pe cetățeni să nu se apropie de zonă.

Ce fel de dronă s-ar fi plimbat deasupra României

„Geran” este denumirea rusească pentru o serie de drone kamikaze utilizate de Rusia în războiul din Ucraina. Rusia a preluat tehnologia din Iran și a început să producă dronele pe scară largă în fabrici proprii, redenumindu-le pentru a le masca originea.

Aceste aparate au evoluat considerabil în ultima perioadă. Modelul de bază este echipat cu motor cu elice, are o viteză relativ mică în jur de 180 km/h, dar și o rază lungă de acțiune. Ultima versiune a dronei are motor cu reacție ceea ce îi permite să atingă viteze mult mai mari, de până la 450 km/h.