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Două incendii de vegetație din județul Tulcea amenință zeci de locuințe și o fermă piscicolă din apropiere. Intervenție dificilă a pompierilor din cauza vântului puternic

Pompierii intervin miercuri seara pentru stingerea a două incendii de vegetație ce au izbucnit în județul Tulcea. Flăcările, antrenate de vântul puternic, amenință atât o fermă piscicolă din apropiere, cât și un sat din apropiere.
Două incendii de vegetație din județul Tulcea amenință zeci de locuințe și o fermă piscicolă din apropiere. Intervenție dificilă a pompierilor din cauza vântului puternic
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Sursa foto: ISU Tulcea
Coralia Frigea
09 sept. 2026, 21:43, Social
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Două incendii de vegetație au izbucnit miercuri seara, în jurul orelor 19:00 și 20:00, în apropierea localităților Sarinasuf și, respectiv, Somova, ambele din județul Tulcea. Pompierii din cadrul ISU-Tulcea se luptă cu flăcările de mai bine de două ore.

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Ambele incendii au un risc ridicat de extindere, spun autoritățile, din cauza vântului puternic.

2.000 de metri pătrați de vegetație au luat foc la Sarinasuf

Incendiul de lângă Sarinasuf se manifestă chiar la stuful din apropiere, care de altfel este și vegetația dominantă din zonă. Autoritățile mai spun că flăcările s-ar putea extinde oricând către o fermă piscicolă din apropiere.

„La locul intervenției acționează 10 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu două autospeciale de stingere, precum și SVSU local”, a mai precizat ISU Tulcea.

Alți 9 pompieri intervin la un incendiu din Somova

În nordul județului Tulcea, un al doilea incendiu de vegetație a izbucnit în mai puțin de o oră. Lângă Somova, pompierii depun eforturi pentru a stinge flăcările care amenință locuințele din apropiere.

„Pentru gestionarea situației de urgență, la locul intervenției acționează 9 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Pompierii militari acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor către locuințele din vecinătate”, au mai transmis autoritățile.

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