Un pompier voluntar a murit iar alte opt persoane au fost rănite în urma unui incendiu de vegetație din Turcia

Potrivit unui oficial citat de AP, incendiul a izbucnit în provincia Antalya, de pe coasta mediteraneană.

Sute de oameni au fost evacuați

Incendiul a izbucnit luni în districtul Aksu din Antalya. Alimentat de vânturi puternice, s-a răspândit rapid în districtul vecin Kepez, forțând sute de locuitori să-și părăsească locuințele.

Cauza incendiului de vegetație nu este cunoscută momentan.

Hasan Kahya, un locuitor din Aksu care ajuta pompierii să stingă incendiul, a suferit un atac de cord, după ce a fost afectat de fum. Acesta a murit ulterior la spital, a declarat primarul districtului, Isa Yildirim.

Două persoane au fost spitalizate marți cu arsuri la picioare. Alte șase au fost tratate pentru inhalare de fum. Peste 100 de câini au fost evacuați dintr-un adăpost de animale din Aksu, potrivit sursei citate.

Intensitatea flăcărilor, „redusă”

Direcția silvică din Turcia a declarat miercuri că eforturile de a ține sub control incendiul continuă. Instituția a adăugat că intensitatea incendiului a fost „redusă”.

Cel puțin trei avioane de stingere a incendiilor, nouă elicoptere, 169 de autospeciale de stingere a incendiilor și peste 1.000 de pompieri au fost desfășurați, a relatat agenția de stat Anadolu.

De asemenea, pompierii se ocupau și de un incendiu de vegetație în districtul Kozan, din sudul provinciei Adana. Sute de locuitori au fost evacuați, a declarat direcția silvică.