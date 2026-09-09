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Oficial: Parlamentul Serbiei a fost dizolvat. Președintele Vucic anunță alegeri anticipate

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a dizolvat, miercuri, parlamentul țării, și a convocat alegeri anticipate pentru data de 25 octombrie.
Oficial: Parlamentul Serbiei a fost dizolvat. Președintele Vucic anunță alegeri anticipate
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 sept. 2026, 15:50, Știri externe
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Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a dizolvat, miercuri, parlamentul țării, fiind convocate alegeri anticipate pentru luna octombrie. Demersul vine în încercarea sa de a-și reconfirma autoritatea pe scena politică printr-o candidatură la funcția de premier al țării.

„Ar fi fost alegerile necesare pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice? Cu siguranță că nu ar fi fost necesare”, a declarat Vucic într-o declarație televizată, potrivit Reuters. 

În aceste condiții, alegerile legislative anticipate vor avea loc pe 25 octombrie. Inițial, alegerile parlamentare erau programate pentru anul viitor.

Vucic, la conducerea Serbiei în calitate de premier sau președinte încă din 2014

Vucic se află la conducerea țării în calitate de premier sau președinte încă din 2014 și deși a coordonat o perioadă de dezvoltare economică, el s-a confruntat cu o nemulțumire tot mai mare față de ceea ce este perceput ca fiind corupție și autoritarism.

Pe de altă parte, Vucic se bucură de sprijinul Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, care l-a desemnat sâmbătă drept candidat la funcția de prim-ministru în cadrul viitoarelor alegeri.

Alegerile legislative au fost convocate anticipat în contextul în care Vucic se confruntă de aproape doi ani cu demonstrații anticorupție după prăbușirea acoperișului unei gări din orașul Novi Sad, în noiembrie 2024, când au murit 16 persoane.

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