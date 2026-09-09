Pedeapsa cu moartea „ar fi perfectă”: Familia tinerei de 14 ani ucisă de D4vd cere executarea sa dacă artistul va fi găsit vinovat de crimă

D4vd, pe numele real David Anthony Burke, este acuzat de uciderea adolescentei, al cărei corp dezmembrat a fost găsit în portbagajul unei mașini Tesla. Vehiculul era înmatriculat la adresa sa, iar corpul tinerei a fost găsit pe 8 septembrie 2025.

Burke a pledat nevinovat la acuzații.

Pedeapsa cu moartea „ar fi perfectă”

Potrivit BBC, pedeapsa cu moartea este interzisă temporar în California, unde Burke urmează să fie judecat. Totuși, într-un comunicat, familia lui Hernandez a declarat că execuția „ar fi perfectă” dacă artistul ar fi condamnat pentru crimă.

Părinții tinerei au intentat vineri un proces civil împotriva lui Burke. Aceștia solicită despăgubiri, inclusiv cheltuieli de înmormântare.

Procesul, depus la Curtea Superioară din Los Angeles și relatat de mai multe instituții media americane, face afirmații similare cu cele ridicate de procurori în dosarul penal împotriva cântărețului.

Acuzațiile aduse de părinții tinerei

Mercedes Martinez și Jesus Rivas, părinții fetei, susțin că Burke a cauzat moartea din culpă, încarcerarea ilegală și agresiunea sexuală în copilărie a fiicei lor.

În documentele instanței, se spune că Burke și Hernandez s-au întâlnit prima dată în noiembrie 2023, când ea avea 13 ani.