Pedeapsa cu moartea „ar fi perfectă”: Familia tinerei de 14 ani ucisă de D4vd cere executarea sa dacă artistul va fi găsit vinovat de crimă

D4vd, pe numele real David Anthony Burke, este acuzat de uciderea adolescentei, al cărei corp dezmembrat a fost găsit în portbagajul unei mașini Tesla. Vehiculul era înmatriculat la adresa sa, iar corpul tinerei a fost găsit pe 8 septembrie 2025.
Burke a pledat nevinovat la acuzații.
Potrivit BBC, pedeapsa cu moartea este interzisă temporar în California, unde Burke urmează să fie judecat. Totuși, într-un comunicat, familia lui Hernandez a declarat că execuția „ar fi perfectă” dacă artistul ar fi condamnat pentru crimă.
Părinții tinerei au intentat vineri un proces civil împotriva lui Burke. Aceștia solicită despăgubiri, inclusiv cheltuieli de înmormântare.
Procesul, depus la Curtea Superioară din Los Angeles și relatat de mai multe instituții media americane, face afirmații similare cu cele ridicate de procurori în dosarul penal împotriva cântărețului.
Mercedes Martinez și Jesus Rivas, părinții fetei, susțin că Burke a cauzat moartea din culpă, încarcerarea ilegală și agresiunea sexuală în copilărie a fiicei lor.
În documentele instanței, se spune că Burke și Hernandez s-au întâlnit prima dată în noiembrie 2023, când ea avea 13 ani.
Ei susțin că în următoarele 16 luni, cei doi ar fi schimbat aproape 10.000 de mesaje text și ar fi întreținut relații sexuale de mai multe ori, potrivit sursei citate.
„În toate momentele relevante, Burke a fost un adult care ocupa o poziție de autoritate asupra defunctei, o minoră. A putut și a exercitat o influență și un control necuvenit asupra ei”, spun părinții, în documentele depuse săptămâna trecută.
Aceștia continuă să susțină că Burke a ucis-o pe fată la domiciliul său din Hollywood Hills, când ea a amenințat că va dezvălui relația lor, după ce i-ar fi trimis un mesaj pe care scria: „Îți voi pune capăt carierei și vieții tale”.
În iulie, un judecător a găsit suficiente motive probabile pentru ca Burke să fie judecat pentru acuzația de crimă în cadrul procesului penal. La momentul respectiv, procurorul districtual a declarat că analiza dacă să solicite pedeapsa cu moartea.
Într-o declarație emisă luni, ziua în care Hernandez ar fi împlinit 16 ani, familia ei a cerut ca Burke să fie executat, mai menționează sursa citată.