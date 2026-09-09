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Crater uriaș în fața vilei lui Nicolas Cage. Prăbușirea a provocat și o scurgere de gaze

Un incident spectaculos a avut loc marți dimineață în Malibu, unde drumul de acces către vila de coastă deținută de actorul Nicolas Cage s-a prăbușit și a lăsat în urmă o gaură uriașă.
Crater uriaș în fața vilei lui Nicolas Cage. Prăbușirea a provocat și o scurgere de gaze
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Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
09 sept. 2026, 06:46, Social
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Autoritățile și compania locală de utilități au intervenit, iar zona a fost închisă preventiv. Potrivit Associated Press, incidentul s-a produs într-o zonă vulnerabilă de pe coasta Californiei, afectată în ultimele zile de fenomene meteo marine și de eroziune.

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Ce s-a întâmplat în fața vilei lui Nicolas Cage

Drumul de acces al proprietății s-a surpat marți dimineață, formând un crater de dimensiuni considerabile chiar în fața casei. Prăbușirea a avut loc într-un cartier privat din Malibu, amplasat între ocean și celebra Pacific Coast Highway.

Problemele nu s-au limitat însă la infrastructură. Cu puțin înainte de ora 6:00, surparea a provocat o scurgere de gaze naturale. Incidentul a determinat intervenția autorităților și a companiei SoCalGas.

Compania a anunțat ulterior că scurgerea a fost ținută sub control. Ca măsură de precauție, alimentarea cu gaze a fost oprită temporar pe o porțiune de aproximativ 26 de metri a străzii.

Probleme de vulnerabilitate în zonă

Incidentul vine după un episod de vreme severă pe coasta Californiei de Sud. Proprietatea fusese afectată în timpul unei avertizări privind inundațiile de coastă, în contextul efectelor rămase după furtuna Marie. Aceasta fusese anterior uragan, înainte de a reveni la statutul de furtună tropicală.

Marie nu a ajuns să lovească direct uscatul, însă a adus ploi și a generat valuri periculoase de-a lungul coastei Californiei de Sud în timpul weekendului prelungit.

Presa internațională mai notează că autoritățile au tratat eroziunea costieră drept un risc suficient de important pentru a justifica oprirea temporară a alimentării cu gaze pe segmentul afectat.

Cinci locuințe au fost evacuate preventiv

Orașul Malibu a interzis accesul în cinci locuințe de pe aceeași stradă. Zona este una privată și se află într-un punct deosebit de expus, între ocean și Pacific Coast Highway.

Deocamdată, informațiile disponibile nu indică existența unor victime în urma prăbușirii. Incidentul este însă un nou semnal al riscurilor cu care se confruntă proprietățile construite pe coasta Californiei, unde eroziunea, ploile și valurile puternice pot afecta infrastructura.

Nicolas Cage a cumpărat proprietatea în 2024

Legătura proprietății cu Nicolas Cage este confirmată de informațiile despre tranzacția imobiliară. Potrivit registrelor de proprietate citate de AP, casa a fost vândută în 2024, iar fostul proprietar a declarat la momentul respectiv pentru New York Times că Nicolas Cage era cumpărătorul. Reprezentanții actorului nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de reporteri.

Cage, în vârstă de 62 de ani, continuă să lucreze în cinematografie și televiziune. Recent a jucat în serialul Amazon „Spider-Noir”, iar în cursul acestui an urmează să îl interpreteze pe fostul antrenor și comentator NFL John Madden într-un film biografic. Actorul are peste 100 de filme la activ și a câștigat premiul Oscar pentru rolul din „Leaving Las Vegas”.

Un incident spectaculos, într-o zonă expusă

Imaginile aeriene publicate de presa internațională arată amploarea surpării și utilajele mobilizate în apropierea craterului. Incidentul este cu atât mai spectaculos cu cât s-a produs chiar în fața unei proprietăți de lux asociate unei vedete de la Hollywood.

Deocamdată, sursa nu indică o cauză tehnică definitivă a prăbușirii și nu stabilește că eroziunea a fost singura cauză. Ceea ce este clar este că surparea s-a produs într-o zonă afectată de condiții marine dificile, iar autoritățile au luat măsuri suplimentare pentru a proteja locuințele și infrastructura din apropiere.

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