Ce sărbătoare este astăzi, 9 septembrie 2026. Sfinții sărbătoriți în calendarul ortodox

Ziua de 9 septembrie este trecută cu semn de sărbătoare în calendarul ortodox, fiind și zi de post, întrucât anul acesta cade miercuri.

Ce sărbătoare este pe 9 septembrie

Pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria și, potrivit tradiției creștine, bunicii lui Iisus Hristos. Sărbătoarea are loc în ziua de după Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie.

În aceeași zi mai sunt pomeniți Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău, Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona, Sfântul Mucenic Severian și Sfinții Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic.

Cine au fost Sfinții Ioachim și Ana

Ioachim și Ana sunt prezentați în tradiția Bisericii drept părinții Maicii Domnului. Potrivit relatărilor păstrate în tradiția creștină, cei doi erau oameni credincioși și înstăriți, care obișnuiau să împartă din bunurile lor celor săraci și să aducă daruri la templu.

Cei doi nu au avut copii timp de mulți ani. Potrivit tradiției, această situație a reprezentat o mare încercare pentru ei, însă Ioachim și Ana au continuat să se roage și să își păstreze credința.

După o perioadă îndelungată, Ana a născut-o pe Maria, cea care avea să devină Maica Domnului. De aceea, Ioachim și Ana ocupă un loc important în tradiția Bisericii Ortodoxe.

De ce sunt sărbătoriți Ioachim și Ana după Nașterea Maicii Domnului

Ordinea sărbătorilor are o logică simbolică. Pe 8 septembrie este prăznuită Nașterea Maicii Domnului, iar pe 9 septembrie sunt pomeniți părinții ei, Ioachim și Ana.

Astfel, cele două zile sunt legate direct de nașterea și familia Maicii Domnului.

Ce alți sfinți sunt pomeniți astăzi

Calendarul ortodox din 9 septembrie îi mai menționează pe:

Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău

Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona

Sfântul Mucenic Severian

Sfinții Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic.

Este zi de post pe 9 septembrie 2026?

9 septembrie 2026 cade într-o zi de miercuri, iar miercurea și vinerea sunt, în mod obișnuit, zile de post în calendarul ortodox. Calendarul pentru această dată indică zi de post.

Unele calendare ortodoxe indică pentru această zi și dezlegare la untdelemn și vin.

Ce nume sunt sărbătorite astăzi

Ziua de 9 septembrie este asociată în primul rând cu numele Ioachim și Ana, datorită prăznuirii părinților Maicii Domnului.

Persoanele care poartă aceste nume își pot sărbători astăzi ziua onomastică.

Sărbătoare cu cruce roșie pe 9 septembrie

9 septembrie este marcată în unele calendare ortodoxe cu cruce roșie, fiind dedicată Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana.

Pentru credincioși, ziua reprezintă un moment de cinstire a părinților Maicii Domnului și de participare la slujbele dedicate acestora. De exemplu, în București, Biserica „Sfântul Gheorghe” Nou are programată pe 9 septembrie Sfânta Liturghie dedicată Sfinților Ioachim și Ana.