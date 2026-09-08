De ce ne trezim uneori cu câteva minute înainte să sune alarma. Explicația simplă

Nu este neapărat o coincidență. Creierul și organismul au propriul „ceas intern”, iar atunci când ai un program de somn relativ constant, corpul poate ajunge să anticipeze momentul trezirii.

Organismul uman funcționează după un ritm circadian, un ciclu de aproximativ 24 de ore care influențează somnul și starea de veghe.

Acest ritm este coordonat în mare parte de o zonă a creierului numită nucleul suprachiasmatic, care primește informații despre lumină și întuneric și ajută organismul să stabilească momentul potrivit pentru somn și trezire.

Dacă te culci și te trezești aproximativ la aceleași ore în fiecare zi, organismul începe să recunoască acest tipar.

Astfel, dacă alarma sună în fiecare dimineață la 7:00, corpul poate începe să pregătească trezirea înainte de această oră.

Hormonii contribuie la trezirea naturală

În apropierea momentului obișnuit al trezirii, organismul începe să facă trecerea de la starea de somn la cea de veghe.

Un rol important îl are cortizolul, hormon implicat în reglarea răspunsului organismului la stres și în menținerea stării de alertă. Nivelul său crește în mod normal în perioada dinaintea trezirii.

În același timp, producția de melatonină, hormon asociat cu somnul, scade pe măsură ce se apropie dimineața.

Cu alte cuvinte, corpul nu așteaptă întotdeauna ca alarma să sune pentru a începe procesul de trezire.

De ce uneori te trezești chiar cu un minut înainte?

Aici intervine și obișnuința.

Dacă știi că trebuie să te trezești la o anumită oră, creierul poate folosi informațiile despre programul tău pentru a anticipa momentul. Nu înseamnă că organismul „citește” ora exactă, ci că procesele biologice care controlează somnul și trezirea sunt sincronizate cu rutina ta.

De aceea, este posibil să te trezești la 6:57 dacă alarma este setată pentru 7:00.

Uneori însă diferența poate fi mult mai mare. Te poți trezi cu 15, 30 sau chiar 60 de minute înainte, mai ales dacă ai dormit suficient sau dacă există factori care îți perturbă somnul.

Lumina poate avea un rol important

Corpul folosește lumina pentru a-și sincroniza ceasul biologic cu mediul înconjurător.

Lumina dimineții transmisă prin ochi către creier contribuie la reglarea ritmului circadian și favorizează starea de veghe. Dacă în cameră pătrunde lumină naturală înainte de ora la care sună alarma, aceasta poate contribui la trezirea mai devreme.

De aceea, o cameră foarte luminoasă poate face ca unele persoane să se trezească mai devreme decât într-o cameră complet întunecată.

Nu înseamnă că ai un „ceas intern perfect”

Faptul că te-ai trezit de câteva ori înaintea alarmei nu înseamnă că organismul tău poate prezice exact ora.

Somnul este influențat de numeroși factori: stres, zgomot, temperatură, lumină, consumul de alcool sau cafeină, ora la care ai adormit și chiar schimbările de program.

Dacă ai dormit foarte puțin într-o noapte, de exemplu, este posibil să nu te trezești înaintea alarmei, chiar dacă în mod normal faci acest lucru.

Când trezirea prea devreme poate indica o problemă

O trezire ocazională înaintea alarmei este perfect obișnuită. Problema apare atunci când te trezești frecvent mult prea devreme și nu mai poți adormi, mai ales dacă acest lucru îți afectează energia și funcționarea în timpul zilei.

Trezirile repetate pot avea numeroase cauze, de la un program de somn neregulat până la stres, mediul de dormit sau alte probleme care afectează somnul.

Dacă fenomenul persistă și îți afectează semnificativ somnul, este util să discuți cu un medic.