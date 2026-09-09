Ce se întâmplă dacă dormi cu telefonul lângă pat. Ce spun studiile despre somn și „radiațiile” telefonului

Dar cât de rău este, de fapt, să dormi cu telefonul lângă tine?

Răspunsul este mai puțin alarmant decât multe dintre informațiile care circulă pe internet. Nu există dovezi solide că simpla prezență a telefonului pe noptieră, în timpul somnului, provoacă probleme de sănătate prin radiațiile emise de dispozitiv. În schimb, există dovezi că folosirea telefonului seara poate afecta somnul, mai ales atunci când utilizarea prelungește ora de culcare sau expune persoana la lumină și conținut stimulant.

Telefonul de lângă pat nu este, în sine, problema

Una dintre cele mai frecvente temeri este că telefonul lăsat lângă cap în timpul nopții ar expune organismul la radiații periculoase.

Telefoanele mobile emit radiații de radiofrecvență, o formă de radiație neionizantă. Organizația Mondială a Sănătății arată că principalul mecanism prin care radiofrecvențele interacționează cu organismul este încălzirea țesuturilor și că, la nivelurile de expunere obișnuite, nu există dovezi convingătoare că aceste câmpuri provoacă efecte adverse asupra sănătății.

Și Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) precizează că greutatea dovezilor științifice nu a asociat radiațiile de radiofrecvență provenite de la telefoanele mobile cu probleme de sănătate.

Prin urmare, nu este corect să afirmăm că dormitul cu telefonul pe noptieră „îți radiază creierul” sau că provoacă automat cancer ori alte boli.

Asta nu înseamnă însă că telefonul nu poate afecta somnul.

Problema apare atunci când îl folosești înainte de culcare

Un studiu amplu publicat în 2024, care a analizat 55 de lucrări și peste 41.000 de participanți, a găsit o asociere între utilizarea dispozitivelor electronice și o calitate mai slabă a somnului. Pentru utilizarea problematică a dispozitivelor electronice, asocierea cu problemele de somn a fost și mai puternică.

Telefonul poate afecta somnul în mai multe moduri.

În primul rând, îți poate fura timpul de somn. Intenționezi să verifici un mesaj înainte de culcare, apoi deschizi o rețea socială, urmărești câteva videoclipuri și ajungi să stai încă 30-60 de minute treaz.

În al doilea rând, notificările, vibrațiile și sunetele pot întrerupe somnul. CDC recomandă un mediu de dormit întunecat, liniștit și confortabil și menționează că telefoanele nu ar trebui să perturbe somnul.

Lumina telefonului poate influența ceasul biologic

Ecranul smartphone-ului emite lumină cu lungimi de undă scurte, inclusiv lumină din zona albastră a spectrului.

Sistemul circadian este sensibil la lumină, iar expunerea la lumină seara poate influența procesele biologice care pregătesc organismul pentru somn.

O analiză sistematică și meta-analiză publicată în Sleep Medicine Reviews a arătat că expunerea la lumină cu lungime de undă scurtă înainte de culcare poate influența secreția de melatonină și procesele asociate somnului. Totuși, rezultatele studiilor privind intervențiile de reducere a luminii albastre sunt mixte.

Așadar, nu este corect să spunem că orice lumină albastră de la telefon îți „distruge” somnul, dar este rezonabil să reduci expunerea la ecrane înainte de culcare, mai ales dacă observi că adormi mai greu.

Și conținutul de pe telefon contează

Nu doar ecranul poate fi problema.

Dacă stai în pat și citești știri alarmante, răspunzi la mesaje, te uiți la videoclipuri captivante sau intri într-o discuție tensionată, creierul poate rămâne într-o stare de alertă.

Analiza publicată în 2024 menționează mai multe mecanisme prin care utilizarea dispozitivelor poate afecta somnul: amânarea orei de culcare, întreruperile provocate de notificări, expunerea la lumină și stimularea emoțională produsă de anumite tipuri de conținut.

Cu alte cuvinte, uneori nu telefonul în sine este problema, ci ceea ce faci pe el la ora 1 noaptea.

Este mai bine să ții telefonul mai departe de pat?

Dacă vrei să îți îmbunătățești somnul, da, poate fi o idee bună.

Nu pentru că telefonul de pe noptieră ar fi demonstrat că este periculos, ci pentru că distanța fizică îți face mai greu să îl verifici automat.

O variantă simplă este să pui telefonul pe un birou sau pe o altă suprafață aflată la câțiva pași de pat și să activezi „Nu deranja” sau modul de somn.

Astfel, reduci tentația de a verifica notificările și nu mai ai telefonul la îndemână atunci când ar trebui să dormi.

CDC recomandă inclusiv stabilirea unor limite pentru utilizarea tehnologiei și îndepărtarea dispozitivelor din dormitor atunci când acestea contribuie la întârzierea orei de culcare.

Dar dacă folosesc telefonul doar ca alarmă?

Nu este nevoie să renunți la telefon ca alarmă.

Dacă îl folosești doar pentru alarmă și îl lași pe noptieră fără să îl verifici constant, simplul fapt că se află în apropierea patului nu reprezintă, pe baza dovezilor actuale, un motiv de panică.

Poți însă să activezi modul „Nu deranja”, să reduci luminozitatea și să îl așezi la o distanță de la care să nu poți ajunge automat la el.