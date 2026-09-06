Susan Sarandon spune că încă pierde roluri la Hollywood din cauza susținerii cauzei palestiniene

„Am avut în continuare filme care mi-au fost retrase recent, pentru că există agenții care le spun oamenilor să nu mă angajeze”, a afirmat Susan Sarandon la conferința de presă pentru filmul „The Echo Chamber”, regizat de Andrea Pallaoro și prezentat în competiția pentru Leul de Aur.

Actrița, în vârstă de 80 de ani, a spus că situația nu o privește doar pe ea.

„Dacă este vorba despre un mare studio, cred că există această problemă, nu doar în cazul meu, ci și al altor persoane cărora li s-a spus că acest lucru este imposibil în ceea ce privește participarea la film”, a declarat ea.

Sarandon a susținut că, deși există în continuare o opoziție puternică în anumite zone ale industriei, atitudinea publicului față de conflictul israeliano-palestinian s-a schimbat.

„Cred că perspectiva s-a schimbat complet în ceea ce privește relevanța istorică a Palestinei și legăturile dintre sionism, America și politica noastră. Pentru oameni, aceasta a fost o revelație majoră. (…) Câți bani oferă Statele Unite Israelului? Nimeni nu a înțeles cu adevărat acest lucru”, a afirmat actrița.

Actrița a afirmat că, în pofida schimbării pe care o observă în rândul publicului, există în continuare poziții puternice în industria cinematografică americană împotriva sa.

„Cred că există în continuare poziții foarte puternice în industria mea, susținute de sioniști, care nu și-au schimbat sentimentele față de mine”, a declarat ea.

Sarandon a adăugat însă că și-a găsit un cerc de susținători în afara acestor structuri de putere: „Mi-am găsit familia, mi-am găsit oamenii și sunt bine”.

Un conflict cu Hollywoodul început în 2023

În noiembrie 2023, actrița a participat la mai multe manifestații pro-palestiniene la New York și a cerut încetarea focului în războiul din Gaza. În cadrul unui miting, ea a făcut o afirmație despre evreii americani și experiența musulmanilor în Statele Unite ale Americii care a fost criticată ca antisemită. La câteva zile după manifestație, agenția United Talent Agency (UTA), care o reprezenta pe Sarandon din 2014, a confirmat că a renunțat la colaborarea cu actrița.

Sarandon și-a cerut ulterior scuze pentru formularea folosită. În decembrie 2023, ea a spus că exprimarea sa a fost o greșeală și că a minimalizat istoria persecuțiilor împotriva evreilor. Actrița a explicat că intenția sa fusese să manifeste solidaritate împotriva tuturor formelor de discriminare și să atragă atenția asupra creșterii crimelor motivate de ură.

Declarațiile sale de la Veneția vin într-un moment în care conflictul din Gaza ocupă un loc important și în programul Festivalului de Film de la Veneția. Ediția din 2026 include mai multe filme și documentare care abordează războiul din Gaza, situația palestinienilor și consecințele conflictului israeliano-palestinian. Directorul festivalului, Alberto Barbera, a declarat că selecția reflectă preocupările legate de marile probleme contemporane.

„The Echo Chamber”

Sarandon a făcut declarațiile în contextul prezentării filmului „The Echo Chamber”, regizat de Andrea Pallaoro. Ea interpretează rolul unei cântărețe consacrate care încearcă să-și relanseze cariera muzicală și lucrează cu un producător interpretat de Luca Marinelli, în timp ce Alicia Vikander face parte, de asemenea, din distribuție.

Actrița i-a mulțumit public lui Pallaoro pentru că a acceptat să lucreze cu ea în pofida avertismentelor pe care susține că regizorul le-ar fi primit.