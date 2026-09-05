Robert Pattinson face senzație la Festivalul de la Veneția. Noul său film a primit ovații de aproape opt minute

Proiecția din Sala Grande s-a încheiat cu ovații în picioare care au durat aproape opt minute, relatează The Hollywood Reporter.

Robert Pattinson, într-un rol inspirat de Chris Hansen

Producția A24 îl prezintă pe Pattinson într-un personaj inspirat de jurnalistul și prezentatorul american Chris Hansen, cunoscut în special pentru emisiunea „To Catch a Predator”, difuzată în cadrul programului „Dateline NBC”.

Filmul lui Lance Oppenheim revizitează cultura televiziunii americane de la începutul anilor 2000 și mecanismele din spatele emisiunii care confrunta în fața camerelor persoane suspectate că încercau să intre în contact cu minori.

Regizorul a explicat că și-a propus să realizeze un portret al instituției media create în jurul „To Catch a Predator” în perioada de maximă popularitate a programului și să urmărească interesele diferite ale oamenilor implicați în producția acestuia.

„Primetime” este inspirat în linii mari dintr-un articol publicat de jurnalistul Luke Dittrich în revista Esquire, scenariul fiind semnat de Ajon Singh. Povestea dramatizează una dintre cele mai întunecate perioade din activitatea lui Hansen la „To Catch a Predator”.

Vedete de la Hollywood, în sala de la Veneția

Premiera a atras numeroase nume cunoscute din industria cinematografică. În sală s-au aflat, printre alții, regizorii Ari Aster și Chloé Zhao, precum și actrița Amanda Seyfried.

La finalul proiecției, o parte dintre spectatori au început să scandeze numele regizorului Lance Oppenheim. Suki Waterhouse, partenera lui Robert Pattinson, a fost de asemenea prezentă și a aplaudat filmul.

Distribuția îi mai include pe Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers și Bokeem Woodbine. Fostul șef al NBC Jeff Zucker apare în film în propriul rol, ca director al televiziunii în perioada în care „To Catch a Predator” era parte a francizei „Dateline”.

Primul film produs de Robert Pattinson

„Primetime” marchează și o premieră în cariera lui Pattinson: este primul lungmetraj pentru care actorul are credit de producător.

Pentru pregătirea rolului, Pattinson a urmărit numeroase ediții ale emisiunii, podcasturile și interviurile lui Hansen. Actorul a precizat însă că personajul din film nu trebuie privit drept o reproducere exactă a jurnalistului, ci drept o construcție inspirată de imaginea sa publică și de modul în care aceasta a evoluat în cultura internetului.

Chris Hansen nu a fost implicat în realizarea producției. Potrivit sursei, acesta a refuzat invitația de a vedea filmul după ce i s-a solicitat semnarea unui acord de confidențialitate. Pattinson a declarat înaintea premierei că speră totuși ca Hansen să aprecieze pelicula.

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția se încheie pe 12 septembrie, odată cu ceremonia de premiere.