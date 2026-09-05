Documentarul despre reuniunea trupei Oasis a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția

Frații Gallagher au adus energia de vedetă rock la Festivalul de Film de la Veneția, sâmbătă.

În cadrul festivalului, documentarul despre turneul lor de reuniune a avut premiera mondială.

Temele pe care le tratează documentarul

Potrivit AP, documentarul, intitulat „Oasis: Don’t Look Back in Anger”, este parțial un film-concert și parțial o explorare a relației controversate dintre Noel și Liam Gallagher.

Disputa lor de lungă durată a dus la destrămarea trupei Oasis în 2009, într-un mod spectaculos de teatral. Membrii trupei au mers pe drumuri separate după o altercație în culise, cu câteva momente înainte ca aceștia să urce pe scenă la Paris.

Filmul analizează fenomenul Oasis și personalitățile sensibile din spatele hiturilor, majoritatea scrise de fratele mai mare al trupei Gallagher, Noel, de la „Wonderwall” la „Live Forever”.

Include repetiții nemaivăzute. precum și primul lor interviu comun în 25 de ani.

Steven Knight, creditat ca scenarist al documentarului, a spus că el și Noel au vrut să exploreze întrebarea de ce muzica a dăinuit, nu doar cu fanii care au experimentat-o ​​în anii ’90, ci și cu generația următoare. Fenomenul a culminat cu o cerere atât de mare de bilete pentru turneul de reuniune, potrivit sursei citate.

Camerele de filmat și prezența echipei, aproape invizibile

Cineaștii au spus că scopul lor a fost să facă prezența lor și camerele invizibile pentru trupă în timpul repetițiilor. La concerte, au vrut ca publicul să simtă că este și el acolo. Filmul se concentrează, de asemenea, asupra diverșilor fani din întreaga lume.

„Oasis: Don’t Look Back in Anger” va fi în cinematografe la scurt timp după festival. Documentarul va fi disponibil în format IMAX pe 11 septembrie, urmând să fie lansat pe platformele de streaming spre sfârșitul acestui an.