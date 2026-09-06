O poveste românească ajunge pe marele ecran la Veneția. Alina Șerban transformă experiențele dureroase în cinema

Filmul, inspirat din experiențele propriei sale vieți, este prezentat drept primul lungmetraj al unei regizoare rome care ajunge la un festival cinematografic de categorie A, potrivit Variety.

„Am reușit să fac ceva aproape imposibil”

Alina Șerban a vorbit despre presiunea pe care o resimte în fața acestei premiere, dar și despre satisfacția de a fi ajuns la unul dintre cele mai importante festivaluri cinematografice internaționale.

„Sunt emoționată de presiunea de a fi «prima»”, a declarat artista pentru Variety, adăugând că simte în același timp o mare ușurare și recunoștință pentru faptul că a reușit să ducă la capăt „ceva aproape imposibil”.

„I Matter” urmărește povestea unei tinere rome care studiază actoria. Amenințată că va fi dată afară din orfelinat, protagonista este obligată să se confrunte atât cu propria identitate, cât și cu perspectiva unei vieți pe cont propriu.

Lungmetrajul pornește de la scurtmetrajul cu același titlu, realizat în 2021. Rolul principal este interpretat de debutanta Denisa Farcaș.

De la orfelinat la marile școli de teatru

Parcursul Alinei Șerban este strâns legat de temele filmului. Crescută în sărăcie la București, aceasta a ajuns de mică într-un orfelinat de stat și a devenit ulterior prima persoană din familia sa care a absolvit liceul.

După studiile de teatru și film de la București, a fost acceptată la Tisch School of the Arts din cadrul New York University, iar ulterior a obținut un master la Royal Academy of Dramatic Art din Londra. Revenită în România, și-a transformat experiențele personale, inclusiv discriminarea cu care s-a confruntat, în spectacole de teatru.

Șerban spune că unul dintre obiectivele creațiilor sale este prezentarea personajelor rome dincolo de stereotipurile de victimă sau personaj negativ și construirea unor povești care să le redea umanitatea și complexitatea.

O delegație numeroasă pe covorul roșu

Premiera „I Matter” va avea și o componentă simbolică puternică. Aproape 24 de membri ai distribuției sunt așteptați la Veneția, printre aceștia aflându-se cei 16 copii care interpretează personaje din orfelinat. Formația romă Mahala Rai Banda urmează să acompanieze sosirea echipei pe covorul roșu.

Nu este prima participare a Alinei Șerban la festival. În 2023, ea s-a aflat la Veneția ca actriță în distribuția filmului „Housekeeping for Beginners”, regizat de Goran Stolevski.

De această dată, însă, participarea are o semnificație diferită. Șerban consideră premiera un moment istoric atât pentru ea, cât și pentru comunitatea romă și spune că dorește ca filmul să transmită un mesaj despre demnitate, celebrarea identității și suferințele care trebuie făcute vizibile.