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SUA au lovit o navă în Caraibe. Trei persoane au fost ucise

Statele Unite au lansat miercuri un atac asupra unei nave care opera pe rute folosite pentru traficul de droguri în Marea Caraibilor, iar trei persoane au fost ucise, a anunțat Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM).
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Andrei Rachieru
10 sept. 2026, 04:34, Știri externe
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Potrivit SOUTHCOM, nava era o ambarcațiune rapidă care se deplasa pe „rute consacrate traficului de droguri” în Caraibe. Comandamentul american a afirmat că informațiile deținute de autorități indicau că ambarcațiunea era implicată în activități de trafic de droguri, scrie Reuters.

SOUTHCOM a transmis că atacul a fost efectuat pe 9 septembrie, sub coordonarea Joint Task Force Western Hemisphere, și că în urma operațiunii au fost ucise trei persoane pe care armata americană le-a descris drept traficanți de droguri.

Atacul are loc în contextul intensificării operațiunilor militare americane împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din regiune. Statele Unite au desfășurat în ultimele săptămâni mai multe operațiuni împotriva unor ambarcațiuni despre care susțin că sunt implicate în traficul de droguri.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a apărat miercuri strategia administrației Trump, afirmând că Statele Unite vor continua să coopereze cu statele din regiune pentru combaterea traficului de droguri, dar că armata americană va recurge în continuare la forță atunci când consideră necesar.

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