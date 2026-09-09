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Marco Rubio anunță 45 de milioane de dolari pentru securitatea Ecuadorului. SUA desemnează Los Tiguerones drept organizație teroristă

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat, miercuri, că Statele Unite vor solicita Congresului american aprobarea unor fonduri suplimentare de 45 de milioane de dolari pentru securitatea Ecuadorului, în cadrul eforturilor de combatere a traficului de droguri și a grupărilor infracționale.
Marco Rubio anunță 45 de milioane de dolari pentru securitatea Ecuadorului. SUA desemnează Los Tiguerones drept organizație teroristă
Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
09 sept. 2026, 23:47, Știri externe
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Anunțul a fost făcut în timpul vizitei lui Rubio în Ecuador, unde acesta s-a întâlnit cu președintele Daniel Noboa. Vizita face parte dintr-un turneu în trei țări din America Latină conduse de lideri considerați apropiați de președintele american Donald Trump și de administrația sa.

Rubio a declarat că Washingtonul își intensifică sprijinul pentru guvernul lui Noboa în lupta împotriva organizațiilor de trafic de droguri.

„Nu sunt grupări obișnuite. În mod clar, se implică în criminalitatea obișnuită, dar au capacități teroriste în întreaga regiune”, a spus Rubio după întâlnirea cu președintele ecuadorian.

Secretarul de stat american a subliniat că aceste grupări trebuie „desființate” și „învinse”, afirmând că Statele Unite sunt hotărâte să sprijine Ecuadorul în acest demers, scrie Reuters.

Marco Rubio desemnează Los Tiguerones drept organizație teroristă

În aceeași zi, Marco Rubio a desemnat gruparea ecuadoriană Los Tiguerones drept organizație teroristă străină. Decizia vine după ce administrația americană a luat măsuri similare împotriva altor două grupări din Ecuador.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, Los Tiguerones este implicată în traficul de droguri și în alte activități ilegale. Gruparea a fost asociată inclusiv cu preluarea în direct a unui post de televiziune din Ecuador, în timpul unui incident produs în 2024.

Desemnarea drept organizație teroristă permite Statelor Unite să aplice măsuri suplimentare împotriva grupării și a persoanelor sau entităților asociate acesteia.

Rubio a anunțat, de asemenea, că Washingtonul va impune sancțiuni împotriva a șapte foști oficiali ecuadorieni, acuzați de implicare în acte de corupție și mită.

Marco Rubio anunță echipamente militare pentru Ecuador

Pe lângă finanțarea suplimentară, Statele Unite vor furniza Ecuadorului și echipamente destinate combaterii traficului de droguri pe mare.

Rubio a anunțat că SUA vor livra marinei ecuadoriene o navă de patrulare a Pazei de Coastă americane, cu o lungime de aproximativ 34 de metri, precum și cinci nave de interceptare.

Echipamentele se adaugă celor șapte nave de interceptare care au fost deja livrate Ecuadorului în acest an pentru operațiunile împotriva traficului maritim de droguri.

Administrația americană intenționează, totodată, să solicite încă 10 milioane de dolari pentru o inițiativă destinată combaterii exploatării ilegale a aurului, recrutării membrilor de către grupările infracționale și finanțării ilegale.

Prin noile măsuri, administrația Trump își consolidează cooperarea cu guvernul lui Daniel Noboa și sprijinul acordat Ecuadorului în lupta împotriva traficului de droguri și a organizațiilor criminale.

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