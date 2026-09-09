Prima pagină » Știri externe » Donald Trump ia în calcul grațierea lui Michael Cohen, fostul său avocat. „Este ceva ce aș lua în considerare”

Donald Trump ia în calcul grațierea lui Michael Cohen, fostul său avocat. „Este ceva ce aș lua în considerare”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar putea lua în calcul grațierea lui Michael Cohen, fostul său avocat și colaborator, a cărui mărturie a contribuit la condamnarea lui Trump în 2024. Cohen solicită în prezent o grațiere din partea președintelui american și a afirmat recent că s-a simțit „presat și constrâns”.
Donald Trump ia în calcul grațierea lui Michael Cohen, fostul său avocat. „Este ceva ce aș lua în considerare”
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 sept. 2026, 00:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Întrebat de jurnaliști dacă ar lua în considerare acordarea unei grațieri pentru Michael Cohen, Trump a răspuns afirmativ, dar a precizat că decizia depinde de verificarea informațiilor.

„Dacă totul se verifică, este ceva ce aș lua în considerare”, a spus Donald Trump.

Președintele american a adăugat că apreciază faptul că fostul său colaborator a făcut declarații recente în care și-ar fi reconsiderat poziția.

„Apreciez că, cel puțin, a ieșit în față, chiar dacă târziu, și a rectificat situația”, a declarat Trump.

Donald Trump, condamnat în cazul plății către Stormy Daniels

Michael Cohen a fost condamnat în 2018 la trei ani de închisoare și a executat mai mult de un an pentru mai multe infracțiuni. Printre acestea s-a numărat plata de 130.000 de dolari către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels, înaintea alegerilor prezidențiale din 2016, scrie Reuters.

Plata a fost făcută în contextul acuzațiilor privind o presupusă relație între Daniels, al cărei nume real este Stephanie Clifford, și Donald Trump. Trump a negat că a avut o relație cu aceasta.

Cohen a fost acuzat, de asemenea, de alte infracțiuni, inclusiv fraudă fiscală și declarații false făcute sub jurământ în fața Congresului.

În 2024, Donald Trump a fost găsit vinovat pentru 34 de capete de acuzare privind falsificarea evidențelor comerciale, în legătură cu efortul de a ascunde plata către Stormy Daniels. Mărturia lui Michael Cohen a reprezentat unul dintre elementele importante ale cazului.

Trump a negat în continuare acuzațiile referitoare la Daniels și contestă în instanță verdictul pronunțat în 2024.

Recomandarea video

BREAKING Oficialii români care nu sărută drapelul de Ziua Tricolorului vor fi amendați drastic, potrivit unui proiect AUR care se apropie de votul decisiv / Televiziunile și radiourile private, obligate să celebreze tricolorul / Ceremonii obligatorii în școli și instituții / Toate orașele, obligate să aibă o Piață a Tricolorului
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Eugen Teodorovici a dezvăluit că există discuții pentru propunerea lui ca premier. Fostul ministru e dispus să accepte
Gandul
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Stelian Tănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR, la șefia TVR: „Va fi un mare scandal în perspectivă. Veți vedea”
Libertatea
Pamela Anderson, dezvăluire-ȘOC despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „Mai aveam aproximativ 10 ani de trăit”
CSID
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia