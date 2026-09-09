Donald Trump ia în calcul grațierea lui Michael Cohen, fostul său avocat. „Este ceva ce aș lua în considerare”

Întrebat de jurnaliști dacă ar lua în considerare acordarea unei grațieri pentru Michael Cohen, Trump a răspuns afirmativ, dar a precizat că decizia depinde de verificarea informațiilor.

„Dacă totul se verifică, este ceva ce aș lua în considerare”, a spus Donald Trump.

Președintele american a adăugat că apreciază faptul că fostul său colaborator a făcut declarații recente în care și-ar fi reconsiderat poziția.

„Apreciez că, cel puțin, a ieșit în față, chiar dacă târziu, și a rectificat situația”, a declarat Trump.

Donald Trump, condamnat în cazul plății către Stormy Daniels

Michael Cohen a fost condamnat în 2018 la trei ani de închisoare și a executat mai mult de un an pentru mai multe infracțiuni. Printre acestea s-a numărat plata de 130.000 de dolari către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels, înaintea alegerilor prezidențiale din 2016, scrie Reuters.

Plata a fost făcută în contextul acuzațiilor privind o presupusă relație între Daniels, al cărei nume real este Stephanie Clifford, și Donald Trump. Trump a negat că a avut o relație cu aceasta.

Cohen a fost acuzat, de asemenea, de alte infracțiuni, inclusiv fraudă fiscală și declarații false făcute sub jurământ în fața Congresului.

În 2024, Donald Trump a fost găsit vinovat pentru 34 de capete de acuzare privind falsificarea evidențelor comerciale, în legătură cu efortul de a ascunde plata către Stormy Daniels. Mărturia lui Michael Cohen a reprezentat unul dintre elementele importante ale cazului.

Trump a negat în continuare acuzațiile referitoare la Daniels și contestă în instanță verdictul pronunțat în 2024.