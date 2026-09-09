Friedrich Merz anulează un apel telefonic cu Trump, după ce acesta a salutat victoria electorală a AfD în Saxonia-Anhalt

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a anulat un apel telefonic programat cu președintele american Donald Trump, la câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a salutat victoria obținută de partidul de extremă dreapta AfD la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt.

Un purtător de cuvânt al cancelarului german nu a oferit un motiv pentru anularea convorbirii telefonice dintre cei doi, însă a precizat, ca răspuns la întrebările presei, că decizia nu s-a datorat ca urmare a unor conflicte de program, potrivit The Guardian, care citează AFP.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a refuzat să comenteze dacă există o legătură anularea apelului telefonic și mesajul lui Trump privind rezultatul obținut de AfD în Saxonia-Anhalt. Totuși, el a subliniat că Friedrich Merz s-a opus deseori „în termeni generali”, „amestecului sau comentării situației politice interne, în special în ceea ce privește alegerile”, mai relevă sursa citată.

Trump salută victoria AfD în Saxonia-Anhalt: Sunt în ascensiune

Informația vine după ce miercuri, președintele american Donald Trump a salutat victoria obținută de AfD în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt și a spus că partidul este „în ascensiune”.

„Wow! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o seară cu adevărat extraordinară”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, referindu-se la alegerile de duminică din Saxonia-Anhalt, relatează agenția dpa.

„În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut oribile privind imigrația, care au afectat atât de grav Germania. SUNT ÎN ASCENSIUNE și nu vor mai accepta asta”, a mai scris Trump pe Truth Social.

AfD, victorie categorică în Saxonia-Anhalt

AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt, cu 43,8% din voturi, mai mult decât dublu față de scrutinul din 2021. CDU s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%, urmată de SPD, cu 9,3%, Verzii, cu 8,9%, și Die Linke, cu 8,6%. BSW a obținut 5,3% și a intrat în parlamentul landului.

AfD a câștigat 39 din cele 83 de mandate, sub pragul necesar pentru majoritatea absolută.