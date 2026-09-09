Friedrich Merz anulează un apel telefonic cu Trump, după ce acesta a salutat victoria electorală a AfD în Saxonia-Anhalt

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a anulat un apel telefonic programat cu președintele american Donald Trump, la câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a salutat victoria obținută de partidul de extremă dreapta AfD la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt.
Un purtător de cuvânt al cancelarului german nu a oferit un motiv pentru anularea convorbirii telefonice dintre cei doi, însă a precizat, ca răspuns la întrebările presei, că decizia nu s-a datorat ca urmare a unor conflicte de program, potrivit The Guardian, care citează AFP.
De asemenea, purtătorul de cuvânt a refuzat să comenteze dacă există o legătură anularea apelului telefonic și mesajul lui Trump privind rezultatul obținut de AfD în Saxonia-Anhalt. Totuși, el a subliniat că Friedrich Merz s-a opus deseori „în termeni generali”, „amestecului sau comentării situației politice interne, în special în ceea ce privește alegerile”, mai relevă sursa citată.
Informația vine după ce miercuri, președintele american Donald Trump a salutat victoria obținută de AfD în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt și a spus că partidul este „în ascensiune”.
„Wow! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o seară cu adevărat extraordinară”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, referindu-se la alegerile de duminică din Saxonia-Anhalt, relatează agenția dpa.
„În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut oribile privind imigrația, care au afectat atât de grav Germania. SUNT ÎN ASCENSIUNE și nu vor mai accepta asta”, a mai scris Trump pe Truth Social.
AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt, cu 43,8% din voturi, mai mult decât dublu față de scrutinul din 2021. CDU s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%, urmată de SPD, cu 9,3%, Verzii, cu 8,9%, și Die Linke, cu 8,6%. BSW a obținut 5,3% și a intrat în parlamentul landului.
AfD a câștigat 39 din cele 83 de mandate, sub pragul necesar pentru majoritatea absolută.