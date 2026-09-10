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Șofer de 51 de ani, filmat conducând pe contrasens în Suceava, amendat cu 1.700 de lei

Un șofer de 51 de ani a fost filmat circulând pe contrasens pe o stradă din Suceava. După imaginile apărute în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat.
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10 sept. 2026, 11:09, Social
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„În urma verificărilor efectuate a fost depistată și identificată persona care se afla la volan, respectiv un bărbat 51 ani din comuna Poiana Stampei, jud. Suceava”, a anunțat IPJ Suceava.

Bărbatul a fost surprins conducând pe contrasens pe bulevardul Academician Vasile Grecu de la intrarea în orașul Suceava, dinspre localitatea Șcheia.

În urma cercetărilor poliției, bărbatul s-a ales cu permisul suspendat pentru 60 de zile și a fost amendat cu 1.730 de lei.

„Reamintim că circulația pe sens opus (pe contrasens), cu excepția depășirilor regulamentare, se sancționează conform Codului Rutier cu amendă din clasa a III-a sau a IV-a și suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile sau chiar 90 de zile dacă s-a produs și un accident rutier”, transmite IPJ Suceava.

Potrivit polițiștilor, în astfel de cazuri se aplică și sancțiune contravențională din clasa a III-a (6-8 puncte-amendă) sau Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă), în funcție de gravitatea faptei și de producerea unui accident rutier.

Poliția le recomandă șoferilor să respecte cu strictețe indicatoarele rutiere. Circulația pe contrasens poate genera accidente rutiere din cele mai grave.

 

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