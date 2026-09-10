Fanii „Star Trek” au intrat în Cartea Recordurilor. Ce au făcut 934 de oameni la Londra

Recordul a fost stabilit la Science Museum din Londra, în cadrul evenimentului „Star Trek Lates”, organizat cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la debutul celebrului serial, anunță Euronews.

În total, 934 de persoane au ridicat mâna în același timp și au făcut celebrul salut Vulcan, gestul asociat personajului Spock, interpretat de Leonard Nimoy.

Participanții au trebuit să mențină poziția timp de un minut pentru ca tentativa să fie validată. Recordul a fost confirmat de Guinness World Records, iar certificatul oficial a fost înmânat reprezentanților Science Museum.

Gestul devenit simbol al „Star Trek”

Salutul Vulcan presupune ridicarea mâinii cu palma orientată înainte, în timp ce degetele mijlociu și inelar sunt despărțite, formând o configurație specifică.

Gestul a apărut în 1967, în episodul „Amok Time”, și este asociat cu celebra formulă „Live long and prosper” („Trăiește mult și prosperă”). Recordul a fost stabilit în cadrul manifestărilor dedicate celor șase decenii de „Star Trek”.

Printre participanți s-a aflat și actorul Martin Quinn, care îl interpretează pe inginerul-șef Montgomery „Scotty” Scott în „Star Trek: Strange New Worlds”.

Quinn a glumit după stabilirea recordului, spunând că intenționează să păstreze certificatul Guinness în camera fratelui său „ca să i-l scoată pe nas”. Science Museum a organizat evenimentul ca parte a programului dedicat aniversării de 60 de ani a francizei.

Fanii mai au doar câteva zile pentru a vedea expoziția

Recordul vine în ultimele zile ale expoziției „Star Trek Warp Trail” de la Science Museum. Aceasta include recuzită și costume din serialele și filmele „Star Trek” și prezintă legătura dintre imaginația science-fiction a francizei și inovațiile științifice reale. Expoziția poate fi vizitată până duminică, 13 septembrie.