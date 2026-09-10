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Șofer de 73 de ani, pe contrasens pe Autostrada A1. Trei mașini distruse

Un bărbat în vârstă de 73 de ani, din județul Covasna, a circulat pe contrasens pe autostrada A1 Deva-Nădlac și a fost implicat într-un accident rutier în care au fost avariate trei autoturisme.
Șofer de 73 de ani, pe contrasens pe Autostrada A1. Trei mașini distruse
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Laura Buciu
10 sept. 2026, 12:16, Social
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Evenimentul s-a produs sâmbătă, 5 septembrie 2026, în jurul orei 19:50.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nădlac au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că șoferul de 73 de ani ar fi circulat pe autostradă pe sens opus și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism. În urma primului impact, alte două autoturisme au fost implicate în accident.

Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatele din dotare, iar rezultatele au indicat valoarea zero în cazul tuturor.

Șoferul care a circulat pe contrasens a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 4.325 de lei. Totodată, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 150 de zile.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

 

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