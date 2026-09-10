Nu arunca telefonul vechi. Îl poți transforma într-o cameră de supraveghere în mai puțin de 5 minute

Metoda prezentată de Engadget folosește AlfredCamera și nu necesită cabluri speciale sau cunoștințe tehnice. Ai nevoie doar de telefonul vechi, telefonul pe care îl folosești în prezent și o conexiune stabilă la internet.

Cum transformi telefonul vechi în cameră

Instalează AlfredCamera pe ambele telefoane. Pe telefonul principal deschide aplicația, creează un cont și selectează opțiunea pentru configurarea unui alt dispozitiv drept cameră.

Aplicația oferă două metode de conectare: poți folosi același cont pe telefonul vechi sau poți asocia dispozitivele prin scanarea unui cod QR.

După conectare, setează telefonul principal în modul „Viewer”, iar telefonul vechi în modul „Camera”. Dispozitivul vechi va putea transmite imaginile către telefonul principal.

Aplicația poate oferi și alte funcții

Varianta gratuită nu se limitează la transmisia video live. Potrivit sursei, AlfredCamera include un semnal de alarmă, un mod pentru vizibilitate redusă pe timp de noapte, comunicare bidirecțională și posibilitatea de a schimba camera sau orientarea imaginii.

Există și abonamente plătite, care adaugă funcții precum streaming HD, înregistrare, stocare în cloud și detectarea persoanelor, vehiculelor sau animalelor.

Telefonul trebuie lăsat permanent la încărcat

Unul dintre cele mai importante lucruri este alimentarea dispozitivului. Telefoanele vechi au adesea baterii degradate, iar utilizarea continuă a camerei poate consuma rapid energia.

Ideal este ca telefonul să fie amplasat lângă o priză și conectat permanent la încărcător. Un suport de telefon poate ajuta la orientarea camerei către zona dorită. Dacă unghiul ales este mai departe de priză, poate fi folosit un cablu de încărcare mai lung.

Ce trebuie să faci înainte să-l lași pornit permanent

Dacă telefonul vechi nu mai conține informații importante, sursa recomandă resetarea la setările din fabrică. Astfel, sunt eliminate conturile, parolele salvate și alte date personale rămase pe dispozitiv.

Este recomandată și verificarea setărilor de optimizare a bateriei. Pentru ca aplicația să poată funcționa permanent în fundal, optimizarea bateriei pentru AlfredCamera trebuie dezactivată, astfel încât sistemul să nu închidă aplicația.

Dacă telefonul urmează să fie amplasat într-un loc expus la intemperii, acesta trebuie protejat corespunzător. O alternativă mai sigură este amplasarea lui în interior, lângă o fereastră.