Prima pagină » Social » Nu arunca telefonul vechi. Îl poți transforma într-o cameră de supraveghere în mai puțin de 5 minute

Nu arunca telefonul vechi. Îl poți transforma într-o cameră de supraveghere în mai puțin de 5 minute

Dacă ai un telefon vechi pe care îl păstrezi fără să-l mai folosești, nu este neapărat nevoie să-l vinzi sau să-l reciclezi. Îl poți transforma într-o cameră de supraveghere pentru locuință, folosind o aplicație disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS.
Nu arunca telefonul vechi. Îl poți transforma într-o cameră de supraveghere în mai puțin de 5 minute
Sursa: Unsplash
Victor Dan Stephanovici
10 sept. 2026, 12:40, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Metoda prezentată de Engadget folosește AlfredCamera și nu necesită cabluri speciale sau cunoștințe tehnice. Ai nevoie doar de telefonul vechi, telefonul pe care îl folosești în prezent și o conexiune stabilă la internet.

Cum transformi telefonul vechi în cameră

Instalează AlfredCamera pe ambele telefoane. Pe telefonul principal deschide aplicația, creează un cont și selectează opțiunea pentru configurarea unui alt dispozitiv drept cameră.

Aplicația oferă două metode de conectare: poți folosi același cont pe telefonul vechi sau poți asocia dispozitivele prin scanarea unui cod QR.

După conectare, setează telefonul principal în modul „Viewer”, iar telefonul vechi în modul „Camera”. Dispozitivul vechi va putea transmite imaginile către telefonul principal.

Aplicația poate oferi și alte funcții

Varianta gratuită nu se limitează la transmisia video live. Potrivit sursei, AlfredCamera include un semnal de alarmă, un mod pentru vizibilitate redusă pe timp de noapte, comunicare bidirecțională și posibilitatea de a schimba camera sau orientarea imaginii.

Există și abonamente plătite, care adaugă funcții precum streaming HD, înregistrare, stocare în cloud și detectarea persoanelor, vehiculelor sau animalelor.

Telefonul trebuie lăsat permanent la încărcat

Unul dintre cele mai importante lucruri este alimentarea dispozitivului. Telefoanele vechi au adesea baterii degradate, iar utilizarea continuă a camerei poate consuma rapid energia.

Ideal este ca telefonul să fie amplasat lângă o priză și conectat permanent la încărcător. Un suport de telefon poate ajuta la orientarea camerei către zona dorită. Dacă unghiul ales este mai departe de priză, poate fi folosit un cablu de încărcare mai lung.

Ce trebuie să faci înainte să-l lași pornit permanent

Dacă telefonul vechi nu mai conține informații importante, sursa recomandă resetarea la setările din fabrică. Astfel, sunt eliminate conturile, parolele salvate și alte date personale rămase pe dispozitiv.

Este recomandată și verificarea setărilor de optimizare a bateriei. Pentru ca aplicația să poată funcționa permanent în fundal, optimizarea bateriei pentru AlfredCamera trebuie dezactivată, astfel încât sistemul să nu închidă aplicația.

Dacă telefonul urmează să fie amplasat într-un loc expus la intemperii, acesta trebuie protejat corespunzător. O alternativă mai sigură este amplasarea lui în interior, lângă o fereastră.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
Gandul
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Jamie Shea, fost înalt oficial NATO: „Răspunsul la atentatele din 11 septembrie a făcut din lume un loc mai puțin sigur și mai periculos decât impactul inițial al atacurilor”
Libertatea
Maurice Munteanu, probleme de sănătate la Asia Express 2026. Concurentul a fost nevoit să se oprească încă de la prima probă: „Mi-o ia inima razna și nu mai pot să judec”
CSID
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia