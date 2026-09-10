Bihor: Trei tineri au fost arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant cu 5 kilograme de canabis

Trei persoane din județul Bihor cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost prinse în flagrant cu o cantitate de peste 5 kilograme de canabis.