Bihor: Trei tineri au fost arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant cu 5 kilograme de canabis

Procurorii DIICOT Oradea au dispus reținerea celor trei inculpați, cercetați pentru trafic de droguri de risc.
Aceștia au fost prinși în flagrant miercuri în timp ce dețineau și transportau 5 kilograme de canabis în vederea comercializării.
Operațiunea a avut loc în localitatea Nojorid, judeţul Bihor
Ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a admis cererea de arestare preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.
„Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor”, se mai arată în informarea emisă de DIICOT Oradea.