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Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești, reținuți pentru luare de mită

Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești au fost reținuți după ce procurorii au descoperit că luau bani de la studenți pentru a-i trece la examene.
Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești, reținuți pentru luare de mită
Luiza Moldovan
10 sept. 2026, 13:21, Social
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Doi profesori din cadrul Centrului Universitar Pitești, structură a Universității Politehnica București, au fost reținuți pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Sunt acuzați că luau bani de la studenți în schimbul promovării frauduloase a examenelor.

Este vorba despre Alin Gheorghiță Mazăre și Gheorghe Șerban, ambii cadre didactice la instituția piteșteană.

A pretins mai multe sume de bani, în repetate rânduri

Potrivit procurorilor, Mazăre este cercetat pentru luare de mită și, în formă continuată, complicitate la luare de mită, în timp ce Șerban este acuzat de luare de mită în formă continuată.

Din ancheta procurorilor reiese că, în august 2026, Mazăre ar fi pretins și primit 700 de lei de la un student, chiar în incinta centrului universitar, pentru a-l trece la materia pe care o preda.

Nu s-a oprit însă aici: în opt ocazii separate, ar fi strâns sume cuprinse între 200 de lei și 250 de euro de la alți opt studenți, bani destinați de fapt colegului său, Șerban, pentru promovarea examenelor la disciplinele predate de acesta.

Percheziții la patru adrese

Miercuri dimineață, anchetatorii au făcut percheziții la patru adrese – două locuințe ale aceleiași persoane, domiciliul comun al altor două persoane și sediul instituției de învățământ superior – și au pus în executare mai multe mandate de aducere.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și al Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J. Argeș.

Ancheta rămâne deschisă

În urma perchezițiilor, cei doi profesori au fost reținuți miercuri seară și urmează să fie prezentați instanței cu propuneri de măsuri preventive.

Ancheta vizează fapte de corupție presupus comise pe parcursul anului 2026 și rămâne deschisă, procurorii urmând să ofere detalii suplimentare pe măsură ce situația va fi clarificată.

Până la o decizie definitivă, ambii suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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