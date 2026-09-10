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Fragmente de dronă găsite pe o plajă din România. Militarii le-au neutralizat

Fragmente de dronă aerienă au fost găsite pe plaja de la Capu Midia, iar o echipă EOD a Forțelor Navale Române a stabilit că acestea nu aveau încărcătură explozivă. Resturile au fost neutralizate joi dimineața, la fața locului.
Fragmente de dronă găsite pe o plajă din România. Militarii le-au neutralizat
Sursă foto: Facebook / Salvamar Eforie Nord
Cosmin Pirv
10 sept. 2026, 11:44, Social
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Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că joi dimineața o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană.

În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă.

Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9.30.

Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri seara, în jurul orei 20.00.

„Din cauza lăsării întunericului, s-a decis izolarea zonei, intervenția fiind amânată pentru această dimineață”, a transmis MApN.

Fragmente de dronă găsite pe mai multe plaje

Nu este primul caz de acest fel în acest an. În ultimele luni, fragmente despre care s-a presupus că provin de la drone au fost găsite pe plajele din Eforie Nord, Olimp, Costinești și Constanța.

Autoritățile au lansat în aceste cazuri și apeluri pentru turiști.
„Dacă observați în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoașteți, NU le atingeți, NU încercați să le mutați.Îndepărtați-vă și anunțați imediat cel mai apropiat salvamar sau sunați la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc”, avertizează Salvamar Eforie Nord.

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