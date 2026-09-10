Comisarul European pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea situaţiilor de criză, Hadja Lahbib, primit de Nicușor Dan

În cadrul discuțiilor, Hadja Labhib a vorbit despre faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu pericole legate de climă, tensiuni geopolitice, precum și cu amenințări cibernetice.

De asemenea, Comisarul European a afirmat că riscurile tehnologice sunt în creștere.

„Riscurile tehnologice se intensifică semnificativ, iar crizele extreme devin tot mai frecvente, complexe și interconectate”. La rândul lor, acestea „generează efecte în cascadă”, a declarat Labhib.

Comisarul a menționat și incidentele cu drone de la Galați.

„Am asistat la incidentul cu drona rusească de la Galați în luna mai, acum câteva luni”, a spus ea.

„Acesta este, de exemplu, unul dintre cazurile care ilustrează peisajul riscurilor”, a continuat aceasta.

Totodată, a făcut referire și la nivel scăzut al Dunării.

„Valurile de căldură extremă cu care ne confruntăm, însoțite de niveluri ale Dunării mai scăzute ca niciodată”, a subliniat Comisarul European.