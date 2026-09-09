Comisara europeană Hadja Lahbib va vizita România și Republica Moldova. Gestionarea crizelor, în atenția Uniunii Europene

Comisara europeană pentru egalitate și pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, va vizita România și Republica Moldova joi și vineri, 10 și 11 septembrie, pentru discuții despre consolidarea solidarității, pregătirii și egalității în Europa.

Scopul acestei vizite este de a reafirma angajamentul UE față de promovarea egalității și a drepturilor fundamentale, ce sunt considerate extrem de importante pentru ca societatea să fie rezilientă, democratică, incluzivă.

La București, pe 10 septembrie, comisara Lahbib se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, cu prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, cu membri ai comisiilor parlamentare pentru afaceri europene și cu secretarul de stat Raed Arafat.

Discuțiile pe care aceasta le va purta vor viza contribuția României în privința protecției civile europene, alături de provocările din domeniul egalității și nediscriminării.

România este una dintre țările care au răspuns imediat la incendiile de vegetație din acest an, trimițând echipe de pompieri în Franța, Grecia și Serbia. În august, noul elicopter rescEU al României, primul livrat pentru flota europeană permanentă, a fost trimis în Serbia.

De asemenea, Hadja Lahbib va avea întâlniri cu persoane cu dizabilități și cu organizații care activează în domeniul egalității de gen, al drepturilor persoanelor LGBTIQ+ și al incluziunii persoanelor de etnie romă.

Comisara Lahbib va susține, împreună cu secretarul de stat Raed Arafat, o conferință de presă la ora 18:15, ora României, la sediul Inspectoratului General de Aviație. Conferința poate fi urmărită AICI.

Deplasarea acesteia în Republica Moldova

Pe 11 septembrie, la Chișinău, discuțiile comisarei vor fi despre sprijinul umanitar și protecția civilă oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Oficialii se vor concentra pe importanța egalității și nediscriminării în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Hadja Lahbib se va întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prim-ministrul, Vasile Tofan, cu viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și cu ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin.

Din 2022, UE a oferit Republicii Moldova asistență umanitară în valoare de peste 93 de milioane de euro. Anul acesta, Uniunea Europeană a sprijinit Republica Moldova în urma poluării râului Nistru.

La rândul său, Republica Moldova a contribuit la eforturile Uniunii Europene de combatere a incendiilor de vegetație, trimițând pompieri în Grecia.

În timpul vizitei, comisara va merge la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și, împreună cu ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, va vizita un centru pentru victimele violenței sexuale și un centru de cazare pentru refugiați.