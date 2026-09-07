Republica Moldova s-a abținut la votul ONU privind noua hartă a lumii. MAE de la Chișinău explică motivul

Pe 4 septembrie, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție care susține renunțarea treptată la celebra proiecție Mercator în favoarea unor hărți care redau mai fidel suprafața continentelor, în special a Africii, acesta fiind și motivul pentru care a luat naștere rezoluția.

164 de state au votat în favoarea documentului, în timp ce alte șase s-au abținut. Statele Unite au votat împotrivă, iar reprezentantul american a argumentat că rezoluția este inutilă.

Republica Moldova s-a abținut la vot

Votul a generat critici dure din partea Kievului, întrucât noua hartă prezenta peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, ca fiind separată de Ucraina.

Printre cele șase țări care s-au abținut la vot a fost și Republica Moldova.

„Cu referire la votul exprimat la 4 septembrie, în cadrul Adunării Generale a ONU, asupra rezoluției „Correct the map”, prezentată de Togo în numele Grupului African, precizăm că abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care le considerăm legitime. Poziția noastră a ținut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova, potrivit Ziarul de Gardă.

Reprezentanții ministerului au explicat faptul că decizia de a se abține de la votul pentru rezoluție a fost luată în contextul poziției constante a Chișinăului de a susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional.

„Republica Moldova a ales să fie solidară cu Ucraina, în deplină concordanță cu poziția sa consecventă de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional”, a subliniat MAE de la Chișinău.

România a votat în favoarea rezoluției

În timp ce rezoluția a stârnit nemulțumiri la Kiev, România a votat în favoarea inițiativei.

„România a votat în favoarea rezoluției Adunării Generale a ONU care promovează o reprezentare mai exactă a lumii pe hărți. Hărțile corecte modelează modul în care vedem lumea. Schimbarea hărții schimbă modul în care percepem și înțelegem lumea”, a spus ministra interimară de Externe, Oana Țoiu.

„Corectarea distorsiunilor istorice din modul în care reprezentăm lumea ne poate ajuta, de asemenea, să o vedem într-un mod mai fidel realității. Dar tocmai pentru că hărțile ar trebui să fie consecvent exacte – Africa este mult mai mare decât a fost prezentată anterior, iar Crimeea este în Ucraina”, a mai spus Țoiu.

Ce presupune votul dat la ONU

Rezoluția votată săptămâna trecută susține înlocuirea treptată a proiecției Mercator cu reprezentări mai exacte ale suprafețelor, printre modelele promovate aflându-se proiecția Equal Earth, realizată în 2018.

Problema hărții Mercator vine din modul în care suprafața sferică a Pământului este transpusă pe un plan.

Proiecția a fost introdusă în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator, în primul rând pentru a facilita navigația maritimă. Modelul s-a răspândit ulterior și a devenit una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale lumii.

Cu toate acestea, distorsiunile sunt considerabile. Regiunile situate la latitudini ridicate sunt reprezentate disproporționat de mari, în timp ce suprafețele din apropierea Ecuatorului par mai mici decât sunt în realitate.

În acest sens, comparația dintre Africa și Groenlanda este semnificativă, întrucât pe hartă, cele două teritorii au dimensiuni similare. În realitate însă, suprafața Africii este de aproximativ 14 ori mai mare decât cea a Groenlandei.

Totuși, de menționat în acest sens este că votul de la New York nu înseamnă că hărțile Mercator vor dispărea imediat. Rezoluțiile de acest tip ale Adunării Generale nu au caracter obligatoriu, astfel că statele și instituțiile nu sunt constrânse să utilizeze exclusiv noua reprezentare și nici nu le este interzis să continue folosirea proiecției Mercator.