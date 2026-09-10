Prima pagină » Politic » Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. PSD și PNL, la distanță

Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. PSD și PNL, la distanță

AUR se menține pe primul loc în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu aproape 40% din intențiile de vot, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group.
Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. PSD și PNL, la distanță
Petra Dima
10 sept. 2026, 12:44, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, iar cercetarea face parte din ediția a XIV-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

AUR, aproape de 40%

Dintre respondenții care și-au exprimat preferința pentru un partid, 39,7% ar vota AUR. Formațiunea este urmată de PSD, cu 18,7%, și PNL, cu 16,3%.

USR se află pe locul al patrulea, cu 9%, în timp ce UDMR este creditat cu 5,5%. SENS ar obține 4,1%, iar SOS România și POT câte 2,7%. Un candidat independent este preferat de 1% dintre respondenți.

Raportat la alegătorii care declară că ar merge sigur la vot și care au exprimat o opțiune politică, AUR ajunge la 40,2%. PNL este cotat cu 17,2%, PSD cu 16,4%, iar USR cu 11,4%. UDMR și SENS au câte 4,8% în această categorie.

Cât de mulți români spun că vor merge la vot

La întrebarea privind probabilitatea de a participa la alegerile parlamentare, 56,7% dintre respondenți au acordat nota 10, indicând că sunt siguri că vor merge la urne.

La polul opus, 17,8% au ales nota 1, ceea ce indică faptul că nu intenționează să voteze. Alte procente au fost distribuite între notele 2 și 9, iar 1,8% dintre respondenți nu au știut sau nu au răspuns.

Sondajul surprinde astfel un avantaj consistent pentru AUR în perspectiva unor eventuale alegeri parlamentare, în timp ce PSD și PNL se află într-o competiție strânsă pentru poziția a doua.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
Gandul
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Jamie Shea, fost înalt oficial NATO: „Răspunsul la atentatele din 11 septembrie a făcut din lume un loc mai puțin sigur și mai periculos decât impactul inițial al atacurilor”
Libertatea
Maurice Munteanu, probleme de sănătate la Asia Express 2026. Concurentul a fost nevoit să se oprească încă de la prima probă: „Mi-o ia inima razna și nu mai pot să judec”
CSID
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia