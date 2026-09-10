Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. PSD și PNL, la distanță

Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, iar cercetarea face parte din ediția a XIV-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

AUR, aproape de 40%

Dintre respondenții care și-au exprimat preferința pentru un partid, 39,7% ar vota AUR. Formațiunea este urmată de PSD, cu 18,7%, și PNL, cu 16,3%.

USR se află pe locul al patrulea, cu 9%, în timp ce UDMR este creditat cu 5,5%. SENS ar obține 4,1%, iar SOS România și POT câte 2,7%. Un candidat independent este preferat de 1% dintre respondenți.

Raportat la alegătorii care declară că ar merge sigur la vot și care au exprimat o opțiune politică, AUR ajunge la 40,2%. PNL este cotat cu 17,2%, PSD cu 16,4%, iar USR cu 11,4%. UDMR și SENS au câte 4,8% în această categorie.

Cât de mulți români spun că vor merge la vot

La întrebarea privind probabilitatea de a participa la alegerile parlamentare, 56,7% dintre respondenți au acordat nota 10, indicând că sunt siguri că vor merge la urne.

La polul opus, 17,8% au ales nota 1, ceea ce indică faptul că nu intenționează să voteze. Alte procente au fost distribuite între notele 2 și 9, iar 1,8% dintre respondenți nu au știut sau nu au răspuns.

Sondajul surprinde astfel un avantaj consistent pentru AUR în perspectiva unor eventuale alegeri parlamentare, în timp ce PSD și PNL se află într-o competiție strânsă pentru poziția a doua.