Sondaj INSCOP: AUR la 40%. SENS urcă la 4,8%, la un pas de pragul parlamentar. Scorurile PSD, PNL și USR

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 39,7% dintre opțiunile respondenților care au indicat un partid. În rândul alegătorilor mobilizați, care spun că vor veni sigur la vot, scorul formațiunii crește ușor, la 40,2%.
Pe locul al doilea se află PSD, cu 18,7%, urmat de PNL, cu 16,3%. Raportul se schimbă însă dacă sunt luați în calcul doar votanții mobilizați: PNL ajunge la 17,2%, în timp ce PSD coboară la 16,4%.
Una dintre cele mai importante evoluții din sondaj este cea a SENS. Partidul este cotat cu 4,1% în rândul respondenților care au ales o formațiune politică, dar urcă la 4,8% printre cei care declară că vor merge sigur la vot.
Scorul îl aduce practic la limita pragului electoral de 5% necesar, în mod obișnuit, unui partid pentru intrarea în Parlament.
Creșterea este cu atât mai vizibilă prin comparație cu măsurătoarea din mai. Atunci, SENS era cotat cu 2,5% în prima categorie și cu 2,3% în rândul votanților mobilizați. În septembrie, scorul în segmentul alegătorilor hotărâți să participe la scrutin este astfel de peste două ori mai mare.
Și UDMR se află într-o situație interesantă: are 5,5% în rândul celor care indică un partid, dar 4,8% în rândul votanților mobilizați.
USR este cotat cu 9% în rândul respondenților care au indicat un partid, dar ajunge la 11,4% atunci când sunt luați în calcul numai alegătorii care declară că vor merge sigur la urne.
Mai jos în clasament se află SOS România, cu 2,7% în prima categorie și 1,8% între votanții mobilizați, și POT, cu 2,7%, respectiv 2,2%. Candidații independenți cumulează 1%.
Datele arată astfel o scenă politică puternic fragmentată în spatele AUR: formațiunea aflată pe primul loc are un scor mai mare decât PSD și PNL luate individual și se menține în jurul pragului de 40% indiferent de gradul de mobilizare al respondenților.
Întrebați cât de siguri sunt că ar participa la alegeri parlamentare dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, 56,7% dintre respondenți au ales nivelul maxim, 10 – „sigur da”. La polul opus, 17,8% au indicat nivelul 1 – „sigur nu”.
În calculul intenției de vot, respondenții care au ales un partid din lista prezentată reprezintă 70,6% din întregul eșantion, iar cei care au ales un partid și declară că vor veni sigur la vot reprezintă 45% din eșantion.
Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un grad de încredere de 95%.