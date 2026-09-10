Sondaj INSCOP: AUR la 40%. SENS urcă la 4,8%, la un pas de pragul parlamentar. Scorurile PSD, PNL și USR

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 39,7% dintre opțiunile respondenților care au indicat un partid. În rândul alegătorilor mobilizați, care spun că vor veni sigur la vot, scorul formațiunii crește ușor, la 40,2%.

Pe locul al doilea se află PSD, cu 18,7%, urmat de PNL, cu 16,3%. Raportul se schimbă însă dacă sunt luați în calcul doar votanții mobilizați: PNL ajunge la 17,2%, în timp ce PSD coboară la 16,4%.

SENS ajunge la 4,8% în rândul alegătorilor mobilizați

Una dintre cele mai importante evoluții din sondaj este cea a SENS. Partidul este cotat cu 4,1% în rândul respondenților care au ales o formațiune politică, dar urcă la 4,8% printre cei care declară că vor merge sigur la vot.

Scorul îl aduce practic la limita pragului electoral de 5% necesar, în mod obișnuit, unui partid pentru intrarea în Parlament.

Creșterea este cu atât mai vizibilă prin comparație cu măsurătoarea din mai. Atunci, SENS era cotat cu 2,5% în prima categorie și cu 2,3% în rândul votanților mobilizați. În septembrie, scorul în segmentul alegătorilor hotărâți să participe la scrutin este astfel de peste două ori mai mare.

Și UDMR se află într-o situație interesantă: are 5,5% în rândul celor care indică un partid, dar 4,8% în rândul votanților mobilizați.

USR trece de 11% printre cei care spun că merg sigur la vot

USR este cotat cu 9% în rândul respondenților care au indicat un partid, dar ajunge la 11,4% atunci când sunt luați în calcul numai alegătorii care declară că vor merge sigur la urne.

Mai jos în clasament se află SOS România, cu 2,7% în prima categorie și 1,8% între votanții mobilizați, și POT, cu 2,7%, respectiv 2,2%. Candidații independenți cumulează 1%.

Datele arată astfel o scenă politică puternic fragmentată în spatele AUR: formațiunea aflată pe primul loc are un scor mai mare decât PSD și PNL luate individual și se menține în jurul pragului de 40% indiferent de gradul de mobilizare al respondenților.

Peste jumătate dintre români spun că sunt siguri că ar merge la vot

Întrebați cât de siguri sunt că ar participa la alegeri parlamentare dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, 56,7% dintre respondenți au ales nivelul maxim, 10 – „sigur da”. La polul opus, 17,8% au indicat nivelul 1 – „sigur nu”.

În calculul intenției de vot, respondenții care au ales un partid din lista prezentată reprezintă 70,6% din întregul eșantion, iar cei care au ales un partid și declară că vor veni sigur la vot reprezintă 45% din eșantion.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un grad de încredere de 95%.