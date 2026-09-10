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Rogobete îi cere șefului CNAS să prezinte „cifrele reale” privind finanțarea sistemului de sănătate

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete îi solicită public președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, să prezinte situația financiară a sistemului de sănătate și necesarul de bani până la sfârșitul anului.
Rogobete îi cere șefului CNAS să prezinte „cifrele reale” privind finanțarea sistemului de sănătate
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
10 sept. 2026, 12:33, Politic
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Rogobete susține că, în urmă cu câteva săptămâni, șeful CNAS afirma public că nu există probleme privind finanțarea sistemului și accesul la medicamente și că îngrijorările pe această temă ar ține de „jocuri politice”.

„Astăzi, românii au dreptul să audă, din gura dumneavoastră, care este realitatea!”, afirmă Rogobete.

El îi solicită lui Horațiu Moldovan să prezinte sumele necesare pentru trimestrul IV pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, cu defalcare pentru oncologie, boli rare, boli cardiovasculare, diabet zaharat și neurologie.

De asemenea, Rogobete cere informații privind plățile către farmacii și necesarul financiar până la sfârșitul anului, precum și situația sumelor restante pentru concediile medicale și fondurile necesare pentru achitarea acestora.

Rogobete: „Publicați cifrele”

Fostul ministru solicită și publicarea situației plăților efectuate de CNAS către unitățile sanitare publice și private în ultimele trei luni, defalcată lunar.

Un alt punct vizează necesarul financiar total al sistemului până la 31 decembrie 2026 și eventualele obligații de plată care ar putea fi transferate în anul următor.

Rogobete îi cere șefului CNAS să explice și pe ce date și analize s-a bazat atunci când a afirmat că situația financiară a sistemului este în regulă.

„Publicați cifrele. Nu declarații. Nu asigurări generale. Cifrele reale!”, a transmis Rogobete.

Acesta susține că românii trebuie să știe care este situația financiară a sistemului de sănătate și dacă există suficiente fonduri pentru tratamente, medicamente și spitale până la sfârșitul anului.

Fostul ministru al Sănătății a cerut în august demisia președintelui CNAS, pe care l-a acuzat că a minimalizat problemele privind accesul la citostatice și alte tratamente și că a catalogat criza drept „falsă”.

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