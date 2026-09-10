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Nicușor Dan, întâlnire cu comisarul european pentru Gestionarea Crizelor: Prioritățile noastre sunt consolidarea rezilienței și a capacității de pregătire

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu Hadja Lahbib, comisarul european pentru Pregătire, Gestionarea Crizelor și Egalitate. Pe agenda discuției s-au aflat subiecte precum consolidarea instrumentelor europene de intervenție și securitatea regională.
Nicușor Dan, întâlnire cu comisarul european pentru Gestionarea Crizelor: Prioritățile noastre sunt consolidarea rezilienței și a capacității de pregătire
Sursa foto: X/@NicusorDanRO
Radu Mocanu
10 sept. 2026, 13:24, Politic
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„Discuții constructive astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Hadja Lahbib, Comisarul European pentru Pregătire, Gestionarea Crizelor și Egalitate. Am reafirmat angajamentul nostru ferm de a consolida reziliența și capacitatea de pregătire a Uniunii Europene, într-un context de securitate tot mai complex”, a transmis președintele Nicușor Dan printr-un mesaj publicat pe X. 

Printre principalele teme abordate s-au numărat consolidarea capacității de pregătire și a rezilienței în regiune. 

„Prioritățile noastre sunt consolidarea rezilienței și a capacității de pregătire în regiunea Mării Negre, în Ucraina și în Republica Moldova, asigurarea punerii în aplicare eficiente a instrumentelor de gestionare a crizelor (UCPM, rescEU), consolidarea capacității de răspuns umanitar și menținerea unei cooperări strânse cu Comisia Europeană în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, a mai notat șeful statului. 

Scrisoare de apreciere pentru evacuările medicale

Nicușor Dan a mai anunțat că România a primit o scrisoare de apreciere din partea comisarului european pentru eforturile umanitare la care statul român a participat în sprijinul victimelor conflictelor armate și ale situațiilor de urgență. 

Președintele a amintit de aceste eforturi desfășurate de autoritățile de la București. 

„Datorită eforturilor României, cinci copii din Fâșia Gaza beneficiază în prezent de tratamente vitale în România și Belgia. Peste 180 de pacienți au fost transferați din Fâșia Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția către alte țări europene, în timp ce 57 de copii din Fâșia Gaza au primit îngrijiri medicale”, a conchis Nicușor Dan. 

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