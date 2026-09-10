Comisia Europeană își redistribuie resursele pentru a ține pasul cu efortul de aderare al Republicii Moldova

Ritm fără precedent al reformelor la Chișinău

Republica Moldova a accelerat în ultimii ani implementarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană, iar ritmul acestora a depășit capacitatea Comisiei Europene de a urmări și evalua progresele, notează Euronews.

În acest context, instituția europeană a început să realoce resurse către țările candidate care înregistrează cele mai rapide progrese.

„Rezultatele impresionante ale Republicii Moldova în ceea ce privește reformele legate de UE încep să dea roade. Am avut o discuție fructuoasă cu noul prim-ministru Vasile Tofan, în cadrul căreia am abordat următorii pași pe calea aderării Republicii Moldova la UE”, a transmis comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

La rândul său, viceprim-ministrul pentru integrare europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, a subliniat că reformele din ultimii cinci ani sunt fără precedent și că Chișinăul vizează încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028.

Mecanismul cuplării cu Ucraina

Republica Moldova și Ucraina au început împreună procesul de aderare în 2022, iar în decembrie 2023 liderii UE au decis deschiderea simultană a negocierilor cu cele două state. Această asociere politică a proceselor de aderare, denumită informal „cuplare”, presupune menținerea parcursurilor celor două țări într-o relație strânsă în etapa deschiderii capitolelor de negociere.

În paralel, Ucraina își continuă reformele, însă războiul și presiunile asupra bugetului afectează procesul de aderare.

Parcursul Kievului a fost blocat timp de doi ani de vetoul Ungariei conduse de Viktor Orbán, motivat de situația minorității maghiare din Transcarpatia. După înlăturarea lui Orbán de la putere în aprilie de către partidul Tisza condus de Peter Magyar, Budapesta a ridicat vetoul pe primul cluster în iunie, iar al doilea cluster a fost deschis în iulie.

Orizontul unei posibile decuplări

Mecanismul cuplării este menținut din considerente geopolitice. Susținători precum statele baltice pledează pentru păstrarea acestui format pe toată durata etapei de deschidere a capitolelor de negociere, pentru a nu trimite un semnal de abandonare a Ucrainei.

Cu toate acestea, oficialii UE anticipează că, odată ce toate clusterele vor fi deschise, situația s-ar putea schimba rapid, permițând Chișinăului să accelereze pe cont propriu dacă își păstrează dinamica reformelor.