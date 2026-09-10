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Întoarcerea unei tapiserii istorice de 1.000 de ani în Marea Britanie, un motiv de încredere între națiuni

Expoziția „Tapiseria de la Bayeux” din Londra, pentru care s-au epuizat biletele, se va deschide joi pentru un public britanic cuprins de o adevărată „manie”, în contextul în care această operă de artă medievală, care ilustrează cucerirea normandă a Angliei, este expusă pentru prima dată în afara Franței.
Întoarcerea unei tapiserii istorice de 1.000 de ani în Marea Britanie, un motiv de încredere între națiuni
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Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
10 sept. 2026, 08:31, Cultură-Media
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The British Museum își va deschide porțile după luni de așteptare tot mai intensă, amplificată de sosirea în condiții de securitate maximă a tapiseriei la Londra în luna iulie și de avanpremiera regală de săptămâna trecută, la care au participat regele și regina alături de președintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP, citată de France24. 

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Împrumutul fără precedent din partea Franței, rezultatul unor ani de eforturi diplomatice și care urmează să dureze până în luna iulie a anului viitor, a fost salutat ca un simbol al reînnoirii legăturilor după tensiunile generate de Brexit.

Peste 100.000 de bilete vândute

S-au format cozi lungi online pentru prima tranșă de bilete puse în vânzare pe 1 iulie, care s-au epuizat în câteva ore. Muzeul Britanic a vândut până acum un număr record de 100.000 de bilete, care costă între 25 și 33 de lire sterline, adică aproximativ 29 și respectiv 38,5 euro pentru adulți.

Ziarul „The Times” a descris expoziția ca fiind o „experiență care îți dă fiori” și care a declanșat o „mania a tapiseriei” în Marea Britanie, în timp ce „The Economist” a numit-o „cel mai căutat bilet” din țară.

Înfățișând Bătălia de la Hastings din 1066 și invazia armatei normande a lui William Cuceritorul, tapiseria are origini neclare. Se crede că a fost realizată în Anglia cu aproape 1.000 de ani în urmă, înainte de a fi transferată la Bayeux, în Franța.

Tapiseria are 70 de metri lungime. Deși inițial, ea a ajuns înapoi în Marea Britanie cu succes, fără „nicio alterare vizibilă”, Franța a anunțat, săptămâna trecută, că după o verificare completă au fost identificate două fire rupte.

Totuși, The British Museum a afirmat că broderia este „practic neschimbată”, ruperea firelor, care măsoară cel mult câțiva milimetri, nefiind considerată o deteriorare semnificativă.

Mulți britanici consideră că împrumutul reprezintă întoarcerea tapiseriei acasă, premierul Andy Burnham calificând acest eveniment drept o „întoarcere”.

Regele Carol al III-lea a declarat că transferul temporar este „un simbol prețios al încrederii într-o perioadă în care, din păcate, încrederea pare să fie o marfă rară între națiuni”.

Sosirea Tapiseriei în Marea Britanie, un motiv de entuziasm și marketing

În toată țara, elevii care studiază tapiseria la istorie se pregătesc pentru excursii școlare, în timp ce companiile încearcă să profite de acest entuziasm.

Muzeul din Londra pune spre vânzare prosoape de bucătărie, șorțuri și căni cu scenele din această operă, în timp ce un magazin de lux a lansat perne inspirate din opera de artă, care se vând la aproximativ 192 de euro bucata.

Un lanț de brutării a pregătit o tapițerie brodată numită „Ta-Pastry” care spune povestea „cuceririi străzilor britanice cu cele mai prețuite și gustoase artefacte” ale patiseriei.

De asemenea, lângă British Museum, un pub a expus o „Beer Tapestry” brodată, de opt metri, care povestește istoria fabricării berii, într-un omagiu jucăuș adus originalului mai violent.

„Cred că este destul de greu să le explici francezilor entuziasmul din Marea Britanie. Cred că francezii nu își dau seama ce comoară uriașă au”, a declarat curatorul expoziției, Michael Lewis, pentru AFP în cadrul unei vizionări în avanpremieră.

„Britanicii sunt practic înnebuniți după acest obiect, pentru că este unul extrem de important pentru istoria noastră”, a conchis acesta.

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