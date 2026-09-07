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10 miliarde de dolari, despăgubiri pentru sclavie de la Marea Britanie. Petiția ajunge la regele Charles

Jamaica face un nou pas în demersul pentru obținerea unor reparații pentru secolele de sclavie din perioada dominației britanice. O delegație jamaicană aflată la Londra va depune o petiție adresată regelui Charles al III-lea, prin care solicită clarificarea responsabilității juridice a Marii Britanii. Guvernul de la Kingston estimează că țării i s-ar datora aproximativ 10 miliarde de dolari.
10 miliarde de dolari, despăgubiri pentru sclavie de la Marea Britanie. Petiția ajunge la regele Charles
Sclavi pe o plantație de trestie de zahăr din Jamaica, 1825/sursa foto: Wikimedia Commons/Public Domain
Maria Miron
07 sept. 2026, 17:22, Știri externe
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Demersul reprezintă o premieră: Jamaica va deveni primul stat din Commonwealth, organizație care reunește în principal foste teritorii ale Imperiului Britanic, care recurge la această procedură juridică în încercarea de a obține reparații pentru sclavie, potrivit Al Jazeera.

Delegația este condusă de ministrul jamaican al Culturii, Genului, Divertismentului și Sportului, Olivia Grange, iar vizita în Marea Britanie a început luni.

Petiția îi cere regelui Charles al III-lea, care este și șeful statului jamaican, să trimită trei întrebări juridice către Comitetul Judiciar al Consiliului Privat (Judicial Committee of the Privy Council), cea mai înaltă instanță de apel pentru Jamaica, cu sediul la Londra.

Jamaica caută răspunsuri înainte de a cere despăgubirile

Jamaica vrea să afle dacă înrobirea africanilor pe insulă a fost legală în baza dreptului comun englez, dacă aceasta a încălcat dreptul internațional și dacă Marea Britanie are obligația juridică de a oferi reparații pentru prejudiciile provocate de sclavie.

Procedura este posibilă în baza unei legi britanice din 1833, care îi permite monarhului să înainteze chestiuni juridice instanței pentru obținerea unui aviz consultativ.

Ministrul jamaican al Culturii a precizat că, în această etapă, Jamaica urmărește să obțină răspunsurile la cele trei întrebări și nu a dorit să anticipeze dacă guvernul va solicita ulterior plata efectivă a despăgubirilor.

„Vrem răspunsurile. Odată ce le vom primi sau vom primi un răspuns la aceste întrebări, atunci vor fi stabiliți pașii următori”, a declarat ministrul.

Palatul Buckingham a confirmat că guvernul jamaican urmărește sesizarea celei mai înalte instanțe de apel pentru Jamaica, cu sediul la Londra. Regele are un rol constituțional în această procedură, în calitatea sa de șef al statului jamaican, însă nu decide asupra fondului revendicărilor.

Despăgubiri pentru proprietarii de sclavi, nu pentru oamenii înrobiți

Comercianții britanici au înrobit și transportat forțat în Jamaica între 600.000 și un milion de africani, din secolul al XVII-lea până la începutul secolului al XIX-lea. Insula s-a aflat sub dominație britanică timp de peste 300 de ani.

După abolirea sclaviei, în 1833, autoritățile britanice au plătit despăgubiri proprietarilor de sclavi, nu oamenilor care fuseseră înrobiți.

Valoarea compensațiilor s-a ridicat la 27 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 40% din veniturile anuale ale Trezoreriei britanice de la acea vreme.

Pentru finanțarea despăgubirilor, guvernul britanic a contractat împrumuturi importante, iar datoriile rezultate au fost achitate integral abia în 2015.

Jamaica estimează despăgubirile la 10 miliarde de dolari

Guvernul jamaican estimează că țării i s-ar datora în prezent aproximativ 10 miliarde de dolari pentru prejudiciile provocate de sclavie. Marea Britanie a respins în mod repetat solicitările de a plăti reparații pentru acest capitol al istoriei sale.

În timpul vizitei la Londra, delegația jamaicană urmează să aibă discuții și cu reprezentanții British Museum privind repatrierea unor obiecte de patrimoniu luate din Jamaica în perioada dominației britanice.

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