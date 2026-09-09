KontraBande aduce contrabasul în prim-plan, de la Bach la Beatles, la Sound District Floreasca

Noul cvartet de contrabași, inițiat de Iustin Carp și dezvoltat împreună cu Radu Petrovici, debutează la Sound District Floreasca pe 12 septembrie.

Unul dintre cele mai grave instrumente ale orchestrei iese în fața scenei. KontraBande, noul cvartet de contrabași inițiat de Iustin Carp și dezvoltat împreună cu Radu Petrovici, debutează sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 18:30, pe Strada W. A. Mozart, în cadrul Festivalului Sound District Floreasca.

Sub formula „De la Bach la Beatles, de la tango la folclor, de la Viena la Buenos Aires”, cei patru muzicieni propun o călătorie muzicală care scoate contrabasul din tiparele sale obișnuite și îi pune în valoare forța, virtuozitatea, umorul și versatilitatea.

Potrivit unui comunicat, KontraBande îi include pe Iustin Carp, Radu Petrovici, Mokan Noé-Előd și Ionuț Cristea, patru contrabasiști cu experiențe și personalități muzicale diferite.

Împreună, aceștia vor explora o idee nouă, neîntâlnită până acum: contrabasul poate deveni el însuși o orchestră în miniatură.

Ideea formării cvartetului îi aparține lui Iustin Carp. Proiectul a prins contur împreună cu Radu Petrovici, care a propus numele KontraBande și a contribuit la definirea conceptului și a identității artistice a ansamblului.

Numele este, la rândul său, un joc. „Kontra” face trimitere directă la contrabas, în timp ce „Bande”, în limba germană, sugerează o trupă sau un grup unit.

Citit în română, KontraBande capătă o conotație provocatoare, potrivită unui ansamblu care își asumă libertatea de a trece dincolo de granițele asociate de obicei contrabasului.

„Mi-a plăcut întotdeauna ideea de a expune posibilitățile instrumentului. KontraBande are libertatea de a trece de la muzica clasică la tango, jazz, folclor sau muzica ușoară și exact această libertate ne reprezintă. Și totul a venit natural atunci când i-am propus lui Radu acest proiect. KontraBande e doar parte a unui proiect personal mult mai amplu intitulat Contrabasul – Întâlniri sonore. În cadrul seriei, contrabasul iese din umbra rolului său tradițional de acompaniator și devine protagonist solistic și teatral”, spune Iustin Carp.

„Contrabasul are o noblețe aparte, dar are și forță, ritm, umor și o paletă de culori pe care publicul o descoperă foarte rar. Cu patru contrabasuri putem trece într-o singură seară de la Bach la Beatles și de la Viena la Buenos Aires. Asta vrem să fie KontraBande: muzică bine făcută, cu personalitate și cu bucuria de a comunica direct cu publicul”, spune Radu Petrovici.

Viziunea ansamblului se înscrie într-o tradiție europeană în care contrabasul a depășit rolul convențional de fundament al orchestrei și a devenit protagonist.