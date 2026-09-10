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Cseke Attila anunță inaugurarea celei de-a doua creșe din județul Tulcea, realizată prin Programul „Sfânta Ana”

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat joi inaugurarea celei de-a doua creșe din județul Tulcea, realizată prin Programul guvernamental de construire creșe „Sfânta Ana”.
Cseke Attila anunță inaugurarea celei de-a doua creșe din județul Tulcea, realizată prin Programul „Sfânta Ana”
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Sursa foto: Facebook / Cseke Attila
Ioana Târziu
10 sept. 2026, 13:45, Politic
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„Am inaugurat în Isaccea, cea de-a doua creșă din județul Tulcea, realizată prin Programul guvernamental de construire creșe «Sfânta Ana»”, a scris Cseke Attila.

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De asemenea, a transmis că investiția a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării.

„Este cea de-a 115-a creșă finalizată la nivel național”, a anunțat ministrul interimar al Dezvoltării.

În urmă cu o săptămână, Cseke Attila a precizat că, prin programul „Sfânta Ana” finanțat din PNRR, Ministerul Dezvoltării a construit și inaugurat 113 creșe, creând 6.730 de locuri noi pentru antepreșcolari.

Creșele au fost construite în 105 unități administrativ-teritoriale din 36 de județe, iar valoarea totală a noilor creșe este de 1,8 miliarde de lei.

Noile creșe din toată țara cuprind săli de joacă, dormitoare, săli pentru festivități, dar și spații de joacă în aer liber. Creșele au și spălătorii proprii, dar și bucătării, iar cei mici pot primi o masă caldă.

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