Prima pagină » Politic » Rogobete avertizează că sistemul de sănătate riscă să intre în colaps în această toamnă dacă nu se suplimentează bugetul: „Niciodată în ultimii cinci ani de zile nu am asistat la o asemenea criză”

Rogobete avertizează că sistemul de sănătate riscă să intre în colaps în această toamnă dacă nu se suplimentează bugetul: „Niciodată în ultimii cinci ani de zile nu am asistat la o asemenea criză”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a avertizat, joi, că sistemul de sănătate riscă să intre în colaps în această toamnă dacă nu se face o suplimentară a bugetului.
Rogobete avertizează că sistemul de sănătate riscă să intre în colaps în această toamnă dacă nu se suplimentează bugetul: „Niciodată în ultimii cinci ani de zile nu am asistat la o asemenea criză”
Sursa foto: Alexandru Rogobete/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
10 sept. 2026, 14:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Niciodată în ultimii cinci ani de zile nu am asistat la o asemenea criză și la un asemenea potențial de colaps al sistemului de sănătate cum este acum. Anul trecut, de exemplu, pe vremea asta n-am avut aceste probleme”, a declarat Rogobete, joi, la Radio România Actualități.

Fostul ministru spune că, în condițiile în care actualul guvern interimar nu poate face o rectificare bugetară, soluția este o alocare de urgență din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Altă variantă nu există din punct de vedere legislativ în acest moment. Sau, sigur, formarea unui nou guvern care să facă rapid rectificarea bugetară”, a spus el.

Rogobete cere suplimentarea urgentă a bugetului Sănătății

Rogobete a amintit că ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a avertizat miercuri că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară, deoarece ministerul nu mai are bani pentru unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță.

Rogobete a spus că numărul pacienților care au beneficiat de servicii de ambulanță între 1 ianuarie și 1 septembrie este mult mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

El a precizat că susține eficientizarea cheltuielilor, dar critică reducerile aplicate uniform în sănătate.

„Să vii să tai de sus până jos, ca într-un tabel Excel, în domeniul sănătății este o problemă”, a declarat fostul ministru.

„Dacă nu se intervine rapid cu o suplimentare a bugetului, sistemul de sănătate va intra în colaps în această toamnă-iarnă”, a avertizat Alexandru Rogobete.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
Gandul
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Jamie Shea, fost înalt oficial NATO: „Răspunsul la atentatele din 11 septembrie a făcut din lume un loc mai puțin sigur și mai periculos decât impactul inițial al atacurilor”
Libertatea
Părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să respecte o regulă importantă. Ce trebuie făcut înainte de plecare dacă au copii
CSID
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia