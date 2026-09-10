Rogobete avertizează că sistemul de sănătate riscă să intre în colaps în această toamnă dacă nu se suplimentează bugetul: „Niciodată în ultimii cinci ani de zile nu am asistat la o asemenea criză”

„Niciodată în ultimii cinci ani de zile nu am asistat la o asemenea criză și la un asemenea potențial de colaps al sistemului de sănătate cum este acum. Anul trecut, de exemplu, pe vremea asta n-am avut aceste probleme”, a declarat Rogobete, joi, la Radio România Actualități.

Fostul ministru spune că, în condițiile în care actualul guvern interimar nu poate face o rectificare bugetară, soluția este o alocare de urgență din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Altă variantă nu există din punct de vedere legislativ în acest moment. Sau, sigur, formarea unui nou guvern care să facă rapid rectificarea bugetară”, a spus el.

Rogobete cere suplimentarea urgentă a bugetului Sănătății

Rogobete a amintit că ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a avertizat miercuri că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară, deoarece ministerul nu mai are bani pentru unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță.

Rogobete a spus că numărul pacienților care au beneficiat de servicii de ambulanță între 1 ianuarie și 1 septembrie este mult mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

El a precizat că susține eficientizarea cheltuielilor, dar critică reducerile aplicate uniform în sănătate.

„Să vii să tai de sus până jos, ca într-un tabel Excel, în domeniul sănătății este o problemă”, a declarat fostul ministru.

„Dacă nu se intervine rapid cu o suplimentare a bugetului, sistemul de sănătate va intra în colaps în această toamnă-iarnă”, a avertizat Alexandru Rogobete.