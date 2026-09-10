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Manda, atac dur la AUR: Bolojan este menținut in funcție cu votul lui Simion

Într-un interviu pentru Adevărul, europarlamentarul PSD, Claudiu Manda, a dat un atac dur la adresa AUR, acuzând că Bolojan a rămas în interimat din cauza deciziei de a nu vota guvernul Veștea.
Manda, atac dur la AUR: Bolojan este menținut in funcție cu votul lui Simion
ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
10 sept. 2026, 14:16, Politic
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Eu ce pot să spun clar, tare și răspicat este că domnul Bolojan este astăzi la guvernare în ultimele patru luni de zile menținut de votul domnului Simion. (…)  În momentul în care la investirea de guvernului Veștea, dacă AUR-ul ar fi votat – și nu vorbeam de un vot pentru un guvern, ci de un vot pentru deblocare – un vot care putea să ducă demersul de a-l îndepărta de pe funcția de prim-ministru pe domnul Bolojan”, a declarat Manda pentru Adevărul.

Vorbind despre moțiunea de cenzură comună depusă de AUR și PSD, Manda a declarat:

A fost dat jos în prima etapă prin moțiunea de cenzură, după care cu niște întâlniri secrete care au apărut în spațiul public la ceva timp, adică n-au mai devenit așa de secrete, dar la un moment respectiv n-au venit să spună asumat: «Ne-am întâlnit, asta este poziția noastră».

Cu niște întâlniri secrete – nu știu ce au vorbit acolo, că au vorbit de alegere anticipate, cumva a mai apărut, că au vorbit sau nu despre suspendare – pentru că AUR spune două lucruri: alegeri anticipate și  suspendare”, acuză social-democratul.

Manda acuză că această „înțelegere secretă (…) dacă astăzi continuă sau nu, este un subiect la care ei, în primul rând, trebuie să răspundă”, a spus el referindu-se la AUR.

După moțiunea de cenzură PSD – AUR și retragerea premierului Tomac, Guvernul Veștea nu a trecut de votul din Parlament. Înainte de acel vot, Simion a anunțat că AUR nu va susține Guvernul Veștea.

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