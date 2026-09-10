Prima pagină » Știrile zilei » Claudiu Manda, despre opțiunea alegerilor anticipate: Nu se schimbă mare lucru

Claudiu Manda, despre opțiunea alegerilor anticipate: Nu se schimbă mare lucru

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susține că un eventual scrutin anticipat nu ar rezolva blocajul politic și nu ar aduce modificări substanțiale în privința aritmeticii parlamentare, însă a evidențiat perioada de instabilitate care va fi generată de aceasta opțiune.
Claudiu Manda, despre opțiunea alegerilor anticipate: Nu se schimbă mare lucru
MEDIAFAX FOTO/ALEXANDRU DOBRE
Radu Mocanu
10 sept. 2026, 14:33, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

AUR în creștere, aceleași blocaje la formarea guvernului

Secretarul general al Partidului Social Democrat Claudiu Manda a explicat că în baza sondajelor interne, ponderea partidelor într-un nou parlament nu ar aduce schimbări semnificative, subliniind că singura modificare ar fi o creștere a Alianței pentru Unirea Românilor. 

„Mâine dacă sunt alegere anticipate, conform sondajelor noastre, PSD-ul ia de la 24%  în condițiile în care am intrat cu 21%. Dacă ne uităm la PNL și USR, astăzi când vorbim pe USR-ul a scăzut, PNL-ul a crescut față de rezultatul de la alegeri. Dar este pe un trend descrescător. Singurul lucru care se schimbă este că AUR-ul va avea un procent mai mare. AUR care în momentul de față capitalizează voturi care au fost la momentul alegerilor respective. Dacă socotim cât au luat AUR, POT, SOS, cam acesta este procentul pe care îl vedem astăzi”, a declarat Claudiu Manda la Adevărul. 

Stabilitatea României

Claudiu Manda a punctat dificultățile legale și organizatorice pentru un scrutin anticipat. De asemenea, a subliniat și instabilitate cu care se va confrunta România, care va avea un guvern interimar și un parlament dizolvat. 

„Dacă mâine se hotărăște toată lumea să le facem, mai devreme de șase luni de zile, nu se poate implementa. Deci avem guvern interimar și am avea și un parlament dizolvat care ar mai avea ceva activitate în parlament până când se declanșează, până când va veni termenul de alegere anticipate cu un guvern care nici nu știu dacă poate să dea hotărâre de guvern măcar pentru organizarea alegerilor anticipate, organizarea de cheltuieli și lucruri de genul ăsta”, a explicat liderul social-democrat. 

Manda a mai transmis că Partidul Social Democrat nu se teme de aceasta opțiune, însă consideră că organizarea de alegeri anticipate ar genera niște costuri considerabile pentru România. 

„Această soluție de anticipată, deși nu ne sperie. Atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară, în primul rând”, a conchis Manda. 

Poziția opusă a USR

De cealaltă parte, președintele USR Dominic Fritz a a spus că organizarea de alegeri anticipate e  singura soluție legitimă pentru deblocarea actualei crize politice. 

„Nu doar că nu mă tem, chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor”, declarat Fritz, miercuri, la RFI. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
Gandul
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Jamie Shea, fost înalt oficial NATO: „Răspunsul la atentatele din 11 septembrie a făcut din lume un loc mai puțin sigur și mai periculos decât impactul inițial al atacurilor”
Libertatea
Părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să respecte o regulă importantă. Ce trebuie făcut înainte de plecare dacă au copii
CSID
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia