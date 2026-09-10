Claudiu Manda, despre opțiunea alegerilor anticipate: Nu se schimbă mare lucru

AUR în creștere, aceleași blocaje la formarea guvernului

Secretarul general al Partidului Social Democrat Claudiu Manda a explicat că în baza sondajelor interne, ponderea partidelor într-un nou parlament nu ar aduce schimbări semnificative, subliniind că singura modificare ar fi o creștere a Alianței pentru Unirea Românilor.

„Mâine dacă sunt alegere anticipate, conform sondajelor noastre, PSD-ul ia de la 24% în condițiile în care am intrat cu 21%. Dacă ne uităm la PNL și USR, astăzi când vorbim pe USR-ul a scăzut, PNL-ul a crescut față de rezultatul de la alegeri. Dar este pe un trend descrescător. Singurul lucru care se schimbă este că AUR-ul va avea un procent mai mare. AUR care în momentul de față capitalizează voturi care au fost la momentul alegerilor respective. Dacă socotim cât au luat AUR, POT, SOS, cam acesta este procentul pe care îl vedem astăzi”, a declarat Claudiu Manda la Adevărul.

Stabilitatea României

Claudiu Manda a punctat dificultățile legale și organizatorice pentru un scrutin anticipat. De asemenea, a subliniat și instabilitate cu care se va confrunta România, care va avea un guvern interimar și un parlament dizolvat.

„Dacă mâine se hotărăște toată lumea să le facem, mai devreme de șase luni de zile, nu se poate implementa. Deci avem guvern interimar și am avea și un parlament dizolvat care ar mai avea ceva activitate în parlament până când se declanșează, până când va veni termenul de alegere anticipate cu un guvern care nici nu știu dacă poate să dea hotărâre de guvern măcar pentru organizarea alegerilor anticipate, organizarea de cheltuieli și lucruri de genul ăsta”, a explicat liderul social-democrat.

Manda a mai transmis că Partidul Social Democrat nu se teme de aceasta opțiune, însă consideră că organizarea de alegeri anticipate ar genera niște costuri considerabile pentru România.

„Această soluție de anticipată, deși nu ne sperie. Atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară, în primul rând”, a conchis Manda.

Poziția opusă a USR

De cealaltă parte, președintele USR Dominic Fritz a a spus că organizarea de alegeri anticipate e singura soluție legitimă pentru deblocarea actualei crize politice.

„Nu doar că nu mă tem, chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor”, declarat Fritz, miercuri, la RFI.