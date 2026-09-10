Fechet: PNL este pregătit pentru anticipate, Opoziție sau guvernare. „Nu ne ținem cu dinții de putere”

Mircea Fechet consideră că soluția pentru depășirea crizei politice depinde în continuare de președintele României. Potrivit acestuia, este puțin probabil ca un eventual premier desemnat să reușească să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

„Probabilitatea ca un potențial premier desemnat să vină cu 233 de voturi în fața președintelui e una foarte mică”, a afirmat liberalul.

Fechet a comentat și scenariul desemnării unui candidat independent pentru funcția de premier, despre care spune că ar avea dificultăți în a construi o majoritate parlamentară înainte de a ști dacă va fi desemnat oficial de președinte.

Fechet nu exclude alegerile anticipate

Deputatul PNL spune că alegerile anticipate reprezintă o variantă constituțională în cazul în care o nouă nominalizare pentru funcția de premier va duce din nou la un blocaj.

„Dacă vom constata, ca urmare a unei noi nominalizări, că ne aflăm din nou într-un impas, mai rămâne o variantă foarte corectă, constituțională și cred că și așteptată de o parte din electorat, care e reprezentată de alegeri anticipate”, a declarat Mircea Fechet.

Liberalul admite că organizarea alegerilor anticipate presupune timp, costuri și complicații suplimentare. În același timp, el consideră că situația din ultimele luni, în care România nu a avut un Guvern cu puteri depline, trebuie luată în calcul atunci când sunt analizate soluțiile pentru ieșirea din criză.

„PNL nu ține cu dinții de putere”

Mircea Fechet susține că PNL este pregătit pentru orice scenariu politic și că partidul nu condiționează susținerea unui Guvern de participarea la guvernare.

„PNL este oricând pregătit și pentru alegeri anticipate și pentru Opoziție și pentru rămânerea la guvernare, însă a sta la guvernare nu trebuie făcut în orice condiții”, a spus deputatul.

Potrivit acestuia, România trebuie să continue reformele și să își echilibreze situația economică. Fechet afirmă că PNL nu se „ține cu dinții de putere” și poate susține un Guvern chiar și fără a avea reprezentanți în componența acestuia, dacă programul de guvernare oferă garanții privind reducerea deficitului și controlul cheltuielilor statului.

Ce spune despre varianta Luca Niculescu premier

Întrebat cum ar reacționa PNL în cazul în care Luca Niculescu ar fi desemnat premier, Mircea Fechet a subliniat că liberalii vor analiza atât componența viitorului Guvern, cât și, în special, programul de guvernare.

„Este foarte importantă componența Guvernului și mai important decât acest aspect legat de componența Guvernului este programul de guvernare”, a declarat Fechet.

El a precizat că PNL nu ar susține un Guvern care ar continua să se împrumute pentru a finanța cheltuieli suplimentare și care nu ar acorda atenție reducerii deficitului bugetar.

În schimb, dacă viitorul Guvern ar oferi garanții că măsurile deja adoptate și efortul financiar suportat de români nu vor fi anulate, iar România va continua procesul de reducere a cheltuielilor statului, PNL ar putea lua în calcul susținerea acestuia.

În ceea ce privește participarea PSD la viitorul Cabinet, Fechet a transmis că, într-un asemenea scenariu, „cel mai probabil PNL nu va susține un astfel de Guvern”.