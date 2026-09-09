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Discuție tensionată între Grindeanu și Kelemen Hunor în privința votului pentru guvernul Luca Niculescu. Susținerea UDMR, decisivă în acest moment

Potrivit surselor, liderii PSD și UDMR s-au contrat pe tema susținerii guvernului Luca Niculescu, în condițiile în care voturile UDMR sunt esențiale pentru obținerea majorității necesare învestirii.
Discuție tensionată între Grindeanu și Kelemen Hunor în privința votului pentru guvernul Luca Niculescu. Susținerea UDMR, decisivă în acest moment
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Maria Nițu
09 sept. 2026, 16:42, Politic
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, au avut marți seară o discuție în contradictoriu pe tema votului pentru guvernul condus de Luca Niculescu, au declarat pentru G4Media surse politice.

Discuția a pornit de la neînțelegerile dintre cei doi lideri privind susținerea guvernului PSD, propus de Nicușor Dan. Fără cele 32 de voturi ale UDMR, PSD are foarte puține șanse să obțină majoritatea de 233 de voturi necesară pentru învestirea unui guvern.

Potrivit surselor citate, Sorin Grindeanu i-ar fi reproșat lui Kelemen Hunor că UDMR condiționează votul pentru guvernul Luca Niculescu de ruperea PSD de voturile partidelor extremiste AUR și SOS.

Președintele PSD ar fi criticat, conform informațiilor G4Media, și faptul că UDMR continuă să facă parte din coaliția informală cu PNL și USR.

De asemenea, liderul PSD s-ar fi plâns că UDMR transmite mesaje contradictorii în discuțiile cu PSD și PNL, dar și prin declarațiile publice.

Liderul UDMR i-ar fi transmis, la rândul său, lui Sorin Grindeanu, că formațiunea sa nu poate vota un guvern alături de partidele extremiste, fiindcă acestea au avut în mod constant poziții împotriva comunității maghiare.

Kelemen Hunor ar fi spus, de asemenea, că a primit în repetate rânduri reproșuri din partea comunității după ce a votat alături de PSD, AUR și SOS pentru funcțiile de conducere din Camera Deputaților.

El ar fi pus sub semnul întrebării și apropierea tot mai evidentă dintre PSD și AUR.

Potrivit surselor, Sorin Grindeanu ar fi spus că, dacă un guvern nu poate fi instalat din cauza lipsei voturilor UDMR, PSD ar putea susține proiectul privind majorarea la 300 a numărului de parlamentari, ridicarea pragului electoral sau reforma teritorial-administrativă.

Toate cele trei proiecte sunt respinse în cel mai ferm mod de UDMR.

O altă variantă discutată de cei doi lideri ar fi fost organizarea de alegeri anticipate, dacă președintele Nicușor Dan își va da acordul, potrivit surselor citate.

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